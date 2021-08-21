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交友軟體結識國小女童 男228假期帶回家性侵被起訴
新北市一名林男在交友軟體上認識一名年僅11歲的女童，明知女童年幼，卻趁著今年228假期將女童約出門吃早餐，再帶回家中以手指強制性交得逞，女童事後向同班同學訴苦，同學告訴老師才讓案件曝光，新北地檢署近日依強制猥褻、性交罪嫌起訴林男。
女童提告指出，她在交友軟體上認識林男，聊天時有提到她正就讀國小、年僅12歲等，兩人趁著228假期約出門吃早餐，隨後林男將她載回住所，趁著四下無人時撫摸她胸部、臀部，女童反抗，林男卻變本加厲，還抓著她的手撫摸自己的生殖器，隨後更以手指性侵女童，女童因疼痛極力反抗，林男才停止。
檢方訊問時，林男坦承有觸摸女童胸部、臀部，但極力否認有以手指性侵女童，也沒有拉著女童手摸自己的生殖器，檢方根據兩人在交友軟體上的對話紀錄，與醫院診斷證明等，認為林男說詞推託，近日依強制猥褻、性交等罪嫌起訴林男。
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