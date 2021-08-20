警喬裝抓色情按摩 越南女直接握住男根...人贓俱獲！

桃園邱姓男子經營色情按摩店，吳姓員警為執行勤務喬裝男客上門，邱替他安排阮姓按摩小姐，還帶到2樓獨立、隱蔽房間，阮要吳脫掉全身衣物後，邊按摩邊觸碰還直接握住他生殖器，吳當場表明警察身分，邱落網辯稱有禁止小姐性交易，但檢方不採信依妨害風化罪嫌起訴他。

經調查，邱男在中壢區環西路經營按摩館，內部提供隱匿、獨立且設有門扇的包廂，並聘雇小姐替男客做身體按摩服務，今年4月20日中壢分局吳姓員警喬裝男客上門，邱就媒介越南籍阮姓女子幫他服務。

邱並帶吳到2樓設有門禁的獨立包廂，先收取1000元費用後，由阮先要求吳脫光衣服、褲子只剩下內褲，按摩期間還故意多次碰觸他生殖器，緊接著再褪去其內褲，並以手握住吳的生殖器要替他打手槍。

吳隨即表明員警身分，並通知同仁到場查緝，依妨害風化罪嫌將邱送辦。檢方訊時，邱坦承經營按摩館，但否認有妨害風化，辯稱他對店內的按摩師都有宣導不可以從性行為、猥褻交易等。阮女則坦承脫去員警衣服，有準備幫他打手槍。

檢方認為，邱男去年就曾因經營相同服務被警方查獲，發現有男客和女按摩師做猥褻交易，因次他對於提供獨立、封閉包廂讓女按摩師及男客獨處，可能導致女按摩師肆無忌憚和男客性交易的結果，應有所預見。