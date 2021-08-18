迷戀舞小姐下藥強制性交 台南司機被判9年

蔡姓司機去年6月間到台南市的舞廳消費，趁舞小姐如廁離座之際，將具有安眠作用的不明藥物摻入對方酒杯內，讓被害人飲用後斷片，帶進車內到北區某停車場強制性交，隔天舞小姐清醒後察覺下體有異，驗傷後有新擦傷，蔡坦承下藥，但否認強制性交，台南地院認他以藥劑強制性交罪，處9年徒刑，可上訴。

蔡坦承，去年6月2日晚間在舞廳包廂內，曾趁女方如廁或因故離座之際，兩度將具有安眠作用的不明藥物摻入其酒杯內。他說，因為姊姊有在服用安眠藥，之前因為他會睡不著，所以有向她要幾顆，當時在包廂內有先摻水至裝安眠藥的夾鏈袋內使安眠藥溶化。

他表示，當時想約她出去做愛，心想讓她昏沉，可能會比較好約，所以才放安眠藥。何以兩度下藥，他說，因為感覺她還蠻清醒的，所以才又下藥。他辯稱，當時以手撫摸女方下體，但未強制性交。

女方表示，大約9時左右，她就不醒人事，完全沒有印象，等到隔天早上10時多在家裡醒來，人整個很不舒服，下半身很沉重，去上廁所的時候才發現異狀。她說，她有習慣墊衛生紙，衛生紙上面有很奇怪的鵝黃色，還有血，當下檢查她的包包，裡面沒有她的檯費，立刻打電話給對方，電話有接，但又立刻掛斷，她就傳LINE問對方，是否帶她去汽車旅館，對方只有回1個驚嘆號貼圖。

事後，她詢問大班及兩個小姐，都說她晚上9時30分就被帶走了，當晚家人一直在找她，說她一直到12時才回到家，而且還按錯樓層，她說，完全不知道被帶去哪裡？最後她報警處理，請警察蒐證，去調錄影帶才知道酒裡被下藥，到醫院驗傷，右前臂併上臂兩處瘀青，陰部出現新擦傷。