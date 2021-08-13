防疫還「人與人不當連結」賣淫 台南警方一夜查獲4件

疫情降級，色情行業在台南又開始興盛，許多接客小姐自外地搭高鐵來回接客。歸仁警分局上午表示，他們「全面啟動天羅地網防杜人與人不當的色情連結」形成防疫破口；強調昨晚一口氣抓了4組媒介性交易車伕與賣淫少女依法送辦、裁罰，「阻斷4位妙齡女子南北流竄、四處賣淫、與人不當連結，有效防守社區，不讓色情成為防疫破口」。

歸仁分局表示，疫情警戒標準上月底調降二級，傳聞色情業者南北輸送小姐四處賣淫，形成防疫破口，為積極阻斷色情媒介傳播病毒，昨晚「啟動天羅地網」，在分局轄區內汽車旅館抓了4組車伕媒介小姐從事性交易。

經查被捕4名小姐來自桃園、高雄等南北地區，搭車到高鐵台南站後由車伕接送到汽車旅館從事性交易，性交易價格5500到8000元不等，全案調查後車伕依刑法妨害風化罪移送台南地檢署偵辦，小姐依違反社會秩序維護法裁罰。