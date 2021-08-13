快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

防疫還「人與人不當連結」賣淫 台南警方一夜查獲4件

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

疫情降級，色情行業在台南又開始興盛，許多接客小姐自外地搭高鐵來回接客。歸仁警分局上午表示，他們「全面啟動天羅地網防杜人與人不當的色情連結」形成防疫破口；強調昨晚一口氣抓了4組媒介性交易車伕與賣淫少女依法送辦、裁罰，「阻斷4位妙齡女子南北流竄、四處賣淫、與人不當連結，有效防守社區，不讓色情成為防疫破口」。

歸仁分局表示，疫情警戒標準上月底調降二級，傳聞色情業者南北輸送小姐四處賣淫，形成防疫破口，為積極阻斷色情媒介傳播病毒，昨晚「啟動天羅地網」，在分局轄區內汽車旅館抓了4組車伕媒介小姐從事性交易。

經查被捕4名小姐來自桃園、高雄等南北地區，搭車到高鐵台南站後由車伕接送到汽車旅館從事性交易，性交易價格5500到8000元不等，全案調查後車伕依刑法妨害風化罪移送台南地檢署偵辦，小姐依違反社會秩序維護法裁罰。

分局長洪頂力表示，新冠肺炎疫情雖已調降為二級警戒，市民仍應持續做好防疫措施，保護自己也保護家人，對於八大特種行業、色情行為，歸仁分局將持續強力打擊、防杜色情性交易成為防疫破口。

防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝
防疫還「人與人不當連結」營業 ，台南警方一夜查獲4件。記者周宗禎／翻攝

性交易 疫情 賣淫

延伸閱讀

娃娃機店有條件開放 嘉義縣訂防疫措施加強稽查

男子失業2個月請領不到防疫救助 竟持磚頭怒砸郵局ATM

Big Bang前成員勝利涉性交易等9罪判刑3年 即時入獄

女服務生因疫情失業下海賣淫 還沒賺飽就被逮

相關新聞

小王曖昧說「害人家軟掉」 人夫求償獲賠20萬

從事養殖業的男子阿雄（化名），不滿妻子劉女與陳男嘿咻後，2人對話中提及「我們去下一間」、「我們來體驗下一間，那裡……那裡...

男法助偷拍女書記官遞職呈今天批准 再記一大過

台北地方法院黃姓男法官助理在捷運站跟蹤同法院黃姓女書記官偷拍裙底 ，依妨害秘密罪移送法辦，黃男訊後以6萬元交保；法院今天...

男法助偷拍女書記官裙底再難共事 請辭了

台北地方法院黃姓法官助理跟蹤同法院黃姓女書記官，被控妨害秘密罪，檢察官偵訊後，諭令他6萬元交保；黃男涉案後口頭請辭，法院...

村長受委託執行受刑人勞務 玷辱女受刑人判重刑

彰化縣陳姓村長受彰化地檢署委託執行緩刑義務勞務，2年前小蘋（化名）因犯案獲判緩刑，被罰80小時義務勞務，陳村長利用職務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。