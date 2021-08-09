被法官助理跟蹤偷拍4天 女書記官罵「這人不能不抓他」

台北地方法院一名黃姓男法官助理被控連續4天在捷運站跟蹤、偷拍同法院的女書記官裙底風光，今上午被警方依現行犯逮捕，並在他手機內發現疑有多名被害人的畫面；女書記官受訪指出，得知是法院同事犯案覺得「非常可惡」，顯示對方知道她是誰才下手。

女書記官指出，她上周四接獲同事訊息提醒，有一名男子常在捷運站內走來走去、不出站，並跟在她身後，同事也側錄男子的身影，「叫我要小心」；隔天，她抵達捷運站眼角餘光發現身穿T裇、運動褲、背後背包的男子朝她走來，並尾隨在後方。

她當天中午到捷運站看監視器畫面，驚覺男子從本月3日開始跟蹤她，且站方發現男子沒有刷卡進出站的紀錄，男子是每天上午約8點20分從捷運小南門站2號出口進來，走非付費通道進站後，便從上方從到往下方月台觀察，等她一出現即假裝相遇，尾隨並偷拍，「我不能忍受，當天就報警」。

女書記官表示，警方今派員陪同她搭捷運，另有警員在捷運站等待，果真男子又在走道徘徊，她假裝聽音樂、滑手機，男子立即朝她走去，警察上前盤查逮人，男子起初還不願意交出手機，但事後解鎖發現手機仍呈現錄影模式，也有本月3日至今拍她裙底風光的畫面。

她說，除她之外，男子手機內還有很多在車廂內、文湖線偷拍的畫面，她在男子被逮當下斥責「為什麼偷拍我」，但男子都不說話，還說是不小心按到錄影，連警方問為何出現在捷運站，男子也稱「因為要送小孩上課」。

女書記官說，「我非常生氣，這個人不能不抓他」，她一開始也不知道男子身分，直到今天警方逮人看證件上的姓名，問同事才知道是同法院的法官助理，但她也不認識對方；警方問什麼身分，男子也有坦承在法院擔任法官助理工作。