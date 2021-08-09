惡狼叔叔涉長期侵犯女童 她隱忍12年提告 7罪嫌起訴
一名少女向男友吐露，小時候曾遭阿姨的男朋友「阿輝」猥褻、性侵，隱忍多年後，才曝光遭遇、報案提告。阿姨的男友，涉嫌從她就讀國小時，對其猥褻，甚至在她國中時期，以高價手機為代價性交等逞。士林地檢署偵結，認定阿輝在長達9年期間侵犯少女，依照對未滿14歲女子強制性交等7罪起訴。
阿輝和少女阿姨長期交往，從2005年間頻繁留宿，3人同住一屋。不料，叔叔竟是惡狼，長期侵犯少女，害她留下難以抹滅的陰影，全案直到2017年間，隱忍12年的後，她才向男友道出黑暗童年。
起訴指出，2005年起，少女未滿14歲，還是年幼女童就讀國小，阿輝涉嫌兩度趁女友不在家，裸露生殖器給少女看，還強吻得逞。
2008年2月至8月，假藉替少女按摩痠痛處，伸出狼爪摸大腿內側，並強制猥褻等逞。之後甚至指侵少女，害她下體疼痛流血，對其強制性交等逞。
2014年5、6月間，少女就讀國中，阿輝為滿足性慾，竟涉嫌以高價手機誘惑，談好發生性行為就買手機，以此強制性交得逞。
檢察官依照少女畫出阿姨家的平面圖、網路法律諮詢對話紀錄、被告涉其他案件的網路新聞資料、遭地檢署起訴資料、少女就醫紀錄、手機門號資訊等，認定阿輝長達9年來犯行，依照對未滿14歲女子強制猥褻、對未滿14歲女子強制性交、以其他違反本人意願方法，使少年為有對價性交行為等7罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言