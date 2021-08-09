惡狼叔叔涉長期侵犯女童 她隱忍12年提告 7罪嫌起訴

一名少女向男友吐露，小時候曾遭阿姨的男朋友「阿輝」猥褻、性侵，隱忍多年後，才曝光遭遇、報案提告。阿姨的男友，涉嫌從她就讀國小時，對其猥褻，甚至在她國中時期，以高價手機為代價性交等逞。士林地檢署偵結，認定阿輝在長達9年期間侵犯少女，依照對未滿14歲女子強制性交等7罪起訴。

阿輝和少女阿姨長期交往，從2005年間頻繁留宿，3人同住一屋。不料，叔叔竟是惡狼，長期侵犯少女，害她留下難以抹滅的陰影，全案直到2017年間，隱忍12年的後，她才向男友道出黑暗童年。

起訴指出，2005年起，少女未滿14歲，還是年幼女童就讀國小，阿輝涉嫌兩度趁女友不在家，裸露生殖器給少女看，還強吻得逞。

2008年2月至8月，假藉替少女按摩痠痛處，伸出狼爪摸大腿內側，並強制猥褻等逞。之後甚至指侵少女，害她下體疼痛流血，對其強制性交等逞。

2014年5、6月間，少女就讀國中，阿輝為滿足性慾，竟涉嫌以高價手機誘惑，談好發生性行為就買手機，以此強制性交得逞。