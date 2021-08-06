戴電子腳鐐還大膽行凶 惡男涉性侵拿石頭砸死女移工

桃園日前發生越南籍吳姓失聯女移工遭殺害案，死者褲頭被解開疑生前遭性侵，警方逮捕王姓凶嫌驚覺他腳上掛有電子腳鐐，仍在假釋被監控期間，不顧行蹤全被GPS紀錄下大膽行凶，檢方已依強制性交殺人罪嫌將他聲押獲准，今解剖確認吳女傷勢集中頭部，也採集下體DNA送驗比對。

檢警調查，死者吳女（29歲）7月23日坐上王的車一路開到桃園濱海，但吳隨後失蹤，王若無其事回工廠上班，31日有釣客行經新屋區後湖溪出海口，驚見1具女屍倒臥防風林間才曝光，且吳衣衫不整、褲頭有遭解開痕跡，疑似生前遭性侵。

警方過濾監視器掌握王身分，8月2日到他新北工作地逮人，赫然發現王的腳上有電子腳鐐，作案行蹤、軌跡也被GPS詳實定位，辦案人員也直呼他「很大膽」；王男辯稱吳女瞧不起他才憤而拿石頭行凶，檢方3日已依強制性交故意殺人等罪嫌將他聲押獲准，今解剖發現吳傷勢集中在頭部。

有司法官指出，電子腳鐐經多代改良，近年被成功掙脫或破壞案例少，且還有GPS衛星定位紀錄假釋犯移動軌跡，依據經驗「每個戴電子腳鐐的都很乖」，這次案例有戴電子腳鐐還敢作案，實在令人匪夷所思。