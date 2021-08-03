叫傳播小姐陪唱歌竟性侵加勒索2萬 男遭判8年

曾姓男子去年9月透過傳播公司，找來傳播小姐陪唱歌喝酒。小姐到了指定的汽車旅館後，曾男亮出開山刀及空氣槍，小姐當場嚇哭，曾男威脅她：「妳不要哭，乖乖的我不會對妳怎樣」，並性侵小姐。後來曾男稱他的老闆要他出來搶劫，要小姐給他錢讓他回去交差，小姐害怕，轉了2萬4千元給他，男子說不夠，還要她交出身上所有首飾。新北地方法院依攜帶凶器強制性交罪、恐嚇取財罪判8年徒刑。

小姐證稱，她在去年9月16日晚上接到公司通知，要她前往旅館陪酒，一天是1200元的工資。晚間九點她進到旅館房間時，看到曾男裸著上身躺在床上，床頭有一把開山刀。由於傳播需要先收錢，她以為曾男要付錢，卻是拿出一把空氣槍，她見到槍後嚇哭。

曾男就威脅她：「妳不要哭，乖乖的我不會對妳怎樣」，並要她脫衣服洗澡，接著咬她胸部，並要她口交。小姐忍著害怕，要他先給錢，曾男說完事後再給，並不時把玩空氣槍，當時她太害怕，只能依著曾男的指示做。

曾男性侵完小姐，說他老闆要他出來搶劫，如果沒拿錢回去沒辦法交差，要她配合演出，事成後會給她十萬元。小姐稱她當時不相信這些話，但害怕不照做，曾男會對她不利，因而先是拿手機轉了2萬4千元給曾男，曾男說不夠，又要她將身上的戒指、項鍊等飾品交出。

後來兩人一起搭計程車離開，曾男中途先下車領走2萬4千元，小姐便請司機開往她的住處，途中她打電話跟朋友哭訴，說被搶劫，對方長得很可怕等語，冷靜了兩天才報警。

審理時，曾僅承認恐嚇取財，否認性侵小姐。他說，一開始就是找小姐要性交易，本來開價六千，她到場後卻改成一萬二，雙方爭執後，同意六千元，但小姐看到他下體有入珠，又拒絕跟他性交易。曾男辯稱，他當天要玩生存遊戲，所以才帶著開山刀跟空氣槍去房內，沒有要恐嚇對方。他辯稱小姐會看到他的下體，應該是因為他當時只著內褲，但內褲太小件，所以露出下體。

不過，法院調查發現，小姐清楚指認曾男下體有入珠，以及身上的刺青位置等身體特徵，並有匯款的紀錄，且小姐前後指述一致，經過醫院驗傷，她胸部有瘀青，且受有焦慮等症狀。

計程車司機證稱，當時兩人上車時，小姐的表情看起來很奇怪，後來曾男先下車，小姐馬上就打電話，向電話中的人哭訴被搶劫，看起來非常害怕。接電話的友人表示，在電話中，小姐哭得很厲害，說不清楚細節，只知道她被搶。後來該名友人前往她住處關心，但小姐都不敢出門，說她會害怕。

另一名友人證稱，他在事發一天後到小姐住處找她，小姐邊哭邊吐露遭性侵以及搶劫的過程，還給他看胸部上被咬傷的瘀傷。

合議庭審理指出，傳播小姐的工作是陪侍助興，不必然會從事性交易，本件無論當時小姐是否為從事性交易才到場，只要她沒有性交的意願，曾男便不能與她性交。