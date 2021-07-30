影／百萬行動算命車！男藉算命改運性侵百次 法院准押

大三女學生遭洪姓男子假宗教名義，自稱算命師，可替人作法改運，改裝百萬高級廂型車做為犯案工具，涉嫌女學生性侵達300多次，甚至也受害的被害人高中學姊，在洪男脅迫下，每次都在車上陪同幫腔，讓洪男順利得逞。警方昨天持拘票逮捕洪男，洪男雖否認犯行，警方進一步查出，包括被害人高中學姐在內，至少有3人受害，依妨害性自主罪嫌移送新北地檢署，檢方漏夜訊問後，向新北地院聲請羈押禁見今獲准。

65歲洪姓男子自105年12月迄今，假藉替被害人算命、改運名義，以自行改裝的百萬高級商用廂型車在大桃園及新北地區斂財騙色性侵被害人，受害女大學生因身心嚴重受創，今年5月求助學校心理諮商，此事才曝光。

新北市婦幼隊昨天持新北地檢署核發拘票，在桃園市蘆竹區洪男住家拘提到案，連同洪男同居女友余姓女子（57歲）也一併帶回，警方當場查扣作案用廂型車輛一部、算命改運盤等法器及道袍等證物一批。

「不接受改運，妳會得乳癌或子宮頸癌，甚至家破人亡。」洪男藉口替現年22歲大三女學生改運，從105年底至109年2月間，在桃園住處或是廂型車內，要求被害人裸身、以硃砂筆在身上畫符作法，甚至以手指塗抹硃砂指侵及性侵，期間更從每周一次變成每週五次，直到去年2月，洪男在最後一次改運時中風才停止，性侵次數高達300多次，且洪男所廂型車內改裝有水管，每次作法後，都會要求被害人清洗身體，涉嫌滅證，而女大學生因經濟關係，先後交給洪男近7萬元作法費用。

警方追查後赫然發現，被害女大學生是經由大她3歲的高中學姊林女介紹才認識洪男，而林女也是經大學同學介紹才認識洪男，為了改運花了近30萬元也遭洪男性侵得逞，女大學生每次接受洪男口做法性侵時，都由林女陪伴在身旁，替洪男幫腔，讓警方訝異不已。據了解，林女聲稱是在洪男揚言對外公開二人關係脅迫下才會陪同學妹，接受洪男作法改運。

據了解，洪男同居女友余女否認知情，不僅替洪男辯解是女大學生想搶走帎邊人，才會惡意提告，還說，自已56歲妹妹也曾接受過洪男以相同手法改運治療。