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搭訕15歲少女約吃消夜 19歲男載回家性侵得逞
19歲劉姓男子去年11月在連鎖速食店搭訕年僅15歲少女，兩人隔天相約吃消夜，回程時，劉男以手機沒電不能導航送少女回家，騎機車載著返回自家，在房間內不顧少女說「不要」拒絕，強吻、摸胸，摳少女下體等逞。士林地方法院依照強制性交罪，判處3年8月徒刑。
劉男在偵查中坦承犯行，但到了法院卻翻供辯稱「睡覺時便衣來我家、到檢察官那時頭昏，我頭暈意識不清」。法院對此勘驗近20分鐘的偵訊影像，劉男主張的頭部搖晃，只見頭部稍微由右往左、稍微往左偏右回正，2次頭部幅度甚小，劉男有說想至戶政事務所辦理證件遺失等與，認定所稱的頭部動作是正常擺動，不採信其說詞。
劉男稱，當天吃宵夜後不知道少女的家怎麼走，需要導航，且手機沒電，感覺很累所以就騎車載少女回家，在房間內，睡自己的，「沒有摳她下體，沒有強制性交」，如果讓她不舒服，他可以大喊，家裡還有哥哥和他女友。
少女指控，凌晨3點多劉男叫她進房，一直跑來抱她，還稱「6點就不會遇到警察寫深夜未歸勸導單」，不斷一直拖時間，不讓她回家。過程中，劉男親嘴要舌吻，她立即推開拒絕，卻反被壓住無法掙脫，少女懇求說，「不要這樣弄我」，仍遭被脫褲子、摳下體。
被害少女稱，劉男在偵查中坦承，審理時翻供否認，不原諒他，請依法判決。告訴代理人稱，案發現場在劉男房間，非少女可控制場域，考量人身安全沒有大聲呼救，合情合理，劉男在微信中認錯，稱沒有下一次，應不是指「載少女回家」這件事。
合議庭認定，劉男犯強制性交罪，但因未滿20歲，不適用兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，審酌劉男不顧少女明確拒絕，對其性侵得逞，欠缺尊重他人身體自主權，使少女身心受創等，依強制性交罪判處3年8月徒刑。可上訴。
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