疫情期間無奈上街拉客 失婚流鶯2度遭逮員警唏噓

61歲阮姓女子失婚後獨立維生，謀職無果從事性工作賺錢維生，疫情期間她頓失收入，日前無奈上街拉客卻遭逮，依法裁罰後仍無從謀生，只好硬著頭皮回到街上拉客，未料昨晚遇上台北市警方強勢擴檢，她拉到便衣警察，稱「要不要來個全套」，又遭警方帶回法辦。

國內疫情趨緩，全台今起降為疫情二級警戒，台北市警方為避免降級引發民眾鬆懈於防疫，相約旅宿場所「報復性開趴」，加劇疫情擴散，或應停業的八大行業私下營運，昨晚大動作針對141家養生館、41家旅館及周邊道路執行臨檢，查獲妨害風化案5件8人、毒品案4件4人。

其中，被萬華分局警方查獲的台籍阮姓女子，已是近期第2次被法辦。據悉，阮女3年前從大陸嫁到台灣，但因家庭發生變故，又找不到合適工作，只好下海賺取皮肉錢，上街成為阻街女，在西昌街附近租下一間分租套房，尋芳客上門後就帶回租處性交，每次收取1000元。

兩個月前疫情爆發後，雖人人自危，但阮女頓失收入，又苦無其他賺錢管道，只能無奈上街拉客；她7月19日深夜在萬華區西昌街上拉客從事性交易，被警方查獲帶回裁罰，但她為生計別無選擇，昨夜又出現在西昌街上拉客，不料拉中一名便衣警察，主動詢問「要不要來個全套」，又被警方帶回依法裁罰。

有員警說，據社會秩序維護法規定，阮女首次遭逮被裁罰1500元，昨再裁罰6000元，接下來每抓一次就罰1萬2000元，以阮女從事性交的價格來說，要受的皮肉痛難以想像。

萬華地區像阮女這樣的性工作者為數並不少，「養家或欠債，都蠻可憐的，帶回警局有的哭有的崩潰」，這些女子通常是個體戶，不像有系統有組織的應召站，疫情期間早就跑到別的地方去賺錢，也因為年老色衰，條件不那麼好，「平時就已經不好賺了」；她們多因迫不得已的苦衷投入性工作，或早在10多年前就以此為生，但目前國內並無劃設合法性專區，從事性交皆屬非法。