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半百熟女巧扮「女僕」助性 肉搏27歲男客大玩角色扮演

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄27歲邱姓男子25日下午「性」致勃勃，透過LINE與50歲陳女約好在三民區一間旅館性交易，邱自備「女僕裝」讓陳女換上，兩人在房內翻雲覆雨，警方在外頭守候多時，見兩人完事敲門入內，雖邱男辯稱兩人是在「拍照」，但警方查獲保險套、現金等證物，邱才坦承性交易，沒料剛完事就被警方查獲，全案依社會秩序維護法移送。

年過50的陳女身材纖細，風韻猶存，因疫情緣故生活陷入困境，不得以下海接客賺錢，陳女在網路群組打廣告，成功吸引邱男上門，25日下午邱看到廣告後，傳訊約好以2000元價格相約到三民區一間旅館交易。

警方調查，陳女進入房間後，褪下赴約時穿著的藍色點狀長裙，換上邱男準備好的「女僕裝」，兩人在房內大玩角色扮演，警方接獲情資後，到房門外埋伏蒐證，等到兩人完事後，見時機成熟敲門入內查獲。

警方入屋後陳女的女僕裝還妥妥放在床上，邱男見狀急著將女僕裝收入手中，辯解「我們是在拍照！」後來眼見躲不過員警法眼，才坦承與陳女約好性交易，邱也知道陳女大了他23歲，但不介意兩人年紀差距，自備女僕裝助興。

警方表示，因三級警戒期間，邱男、陳女違法進行性交易，兩人被查獲後先帶至醫院進行PCR檢測，全案詢問後依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。

年過半百的50歲陳女，風韻猶存，邱男不介意年齡，還自備女僕裝助興，剛完事就被警方查獲。圖／讀者提供
年過半百的50歲陳女，風韻猶存，邱男不介意年齡，還自備女僕裝助興，剛完事就被警方查獲。圖／讀者提供
邱男見警方進入房間，急著將女僕裝收妥在手上辯稱兩人是在「拍照」。圖／讀者提供
邱男見警方進入房間，急著將女僕裝收妥在手上辯稱兩人是在「拍照」。圖／讀者提供
年過半百的50歲陳女，風韻猶存，邱男不介意年齡，還自備女僕裝助興，剛完事就被警方查獲。圖／讀者提供
年過半百的50歲陳女，風韻猶存，邱男不介意年齡，還自備女僕裝助興，剛完事就被警方查獲。圖／讀者提供
邱男見警方進入房間後女僕裝還遺留在床上，邱男見狀急著將女僕裝收妥在手上，辯稱兩人是在「拍照」。圖／讀者提供
邱男見警方進入房間後女僕裝還遺留在床上，邱男見狀急著將女僕裝收妥在手上，辯稱兩人是在「拍照」。圖／讀者提供

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