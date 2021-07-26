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男騙氣場不好可幫忙淨化 涉帶女同事回家性侵

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃姓男子在今年1月間，以「氣場不好可以幫忙淨化，」騙女同事跟他回家，要求女同事脫衣，女方發現異狀拒絕後，黃男涉嫌撫摸女同事全身，甚至用手指性侵得逞，被依強制性交罪嫌起訴。

今年1月26日傍晚5時許，黃男約女同事吃飯，便在飯局上稱「你氣場不好，會影響與男友感情，飯後可回住處幫忙淨化」，騙女同事跟他回家淨化。

起訴指出，黃男在頂樓加蓋房間內，要求女同事脫下全身衣物，以利全身淨化，女同事拒絕後，黃男涉嫌強制性交，來回撫摸女同事小腿、大腿、下體及胸部等部位，甚至用手指隔著內褲插入下體等逞。

當晚8時許，女同事離開黃男住處，不甘受辱向朋友哭訴，經朋友勸告後報警提告。經周邊監視器證實，女同事在案發前後，出現在黃男住處附近。

黃男到案稱，兩人一起吃飯後回到他的住處，女同事在住處有傷心難過，還有哭泣。女同事的朋友們證稱，她遭遇此事後情緒不穩定。女同事在案發後到診所、醫院就醫，診斷罹患急性壓力反應。檢察官認定，黃男涉犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

監視器 性侵

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