男騙氣場不好可幫忙淨化 涉帶女同事回家性侵

黃姓男子在今年1月間，以「氣場不好可以幫忙淨化，」騙女同事跟他回家，要求女同事脫衣，女方發現異狀拒絕後，黃男涉嫌撫摸女同事全身，甚至用手指性侵得逞，被依強制性交罪嫌起訴。

今年1月26日傍晚5時許，黃男約女同事吃飯，便在飯局上稱「你氣場不好，會影響與男友感情，飯後可回住處幫忙淨化」，騙女同事跟他回家淨化。

起訴指出，黃男在頂樓加蓋房間內，要求女同事脫下全身衣物，以利全身淨化，女同事拒絕後，黃男涉嫌強制性交，來回撫摸女同事小腿、大腿、下體及胸部等部位，甚至用手指隔著內褲插入下體等逞。

當晚8時許，女同事離開黃男住處，不甘受辱向朋友哭訴，經朋友勸告後報警提告。經周邊監視器證實，女同事在案發前後，出現在黃男住處附近。