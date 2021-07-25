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拍表妹下體上傳雲端 Google通報台灣警卻因這點難成罪

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一名居住在新北市泰山的21歲男子利用家族旅遊及探親的機會，拍攝不到12歲的表妹的下體照，還存在Google雲端相簿中。Google發現疑似兒童遭性侵裸照後，主動下架照片並通報美國國家失蹤及受剝削兒童中心，中心轉介情資給台灣警政署，警方去年間到男子的住處逮人。不過女童居住在中國安徽，男子家人拒絕提供女童聯絡方式。新北地檢署認為難以確認裸照中女童的身分，也無法取得女童證詞，因此給予男子不起訴處分。

警方調查，2017年到2019年間，男子利用家族旅遊到泰國玩，還有兩次雙方互相探親的機會，拍攝表妹的下體照。男子將表妹的內褲撥開，拍下明顯的下體照，還將手指插入表妹的下體並拍照。

男子不僅拍下這些照片，也存在電腦硬碟，甚至上傳到自己的雲端相簿中。Google偵測到相片有疑似兒童遭性侵的畫面，因此主動下架，並通報美國國家失蹤及受剝削兒童中心，中心轉介情資通報台灣警政署，警方去年十月持搜索票到男子的住處逮人，發現他的電腦中確實存有裸照。

男子在偵查時坦承，他利用見到表妹的機會，用手指碰觸並撥開她的下體，並拍下這些照片，但他否認性侵表妹。

檢方指出，照片中雖有幾張可以辨識出為男子表妹，但有露臉的照片中，並沒有拍到裸露的下體，只有躺在床上露出內褲，因此不符合拍攝猥褻照片。其他僅有下體的照片中，又沒有被害人的臉部，難以辨識被害人的身份。

檢警嘗試用微信與被害女童及其母親聯繫，都沒有獲得回應，且男子家人拒絕提供女童的聯絡方式，因此無法取得女童證詞。

檢方雖認為男子的行為可疑，且雖有男子供稱拍下表妹下體的證詞，但難以用單一自白就認定他涉犯違反兒童意願使其被拍攝性交、猥褻行為之照片等罪嫌，因此給予男子不起訴處分。

男子涉嫌拍下表妹的下體照，還上傳Google雲端相簿，遭Google發現，並聯繫台灣警方，卻因難以聯繫上在對岸的表妹，無法取得證詞，因此檢方給予不起訴處分。示意圖／Ingimage
男子涉嫌拍下表妹的下體照，還上傳Google雲端相簿，遭Google發現，並聯繫台灣警方，卻因難以聯繫上在對岸的表妹，無法取得證詞，因此檢方給予不起訴處分。示意圖／Ingimage

裸照 Google 性侵

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