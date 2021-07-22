在祖父房內對外籍女看護伸狼爪 孫涉性侵遭起訴

台中市林姓男子去年7月間，前往祖父的住處過夜，卻在祖父房內，涉嫌對協助照顧的越南籍女看護性侵，經女看護報案提告，檢方偵辦後依妨害性自主罪嫌將他起訴。

起訴書指出，26歲林姓男子的祖父，平時由1名越南籍女看護協助照顧，林男偶而會前往祖父住處過夜。

民國109年7月10日晚間10時多，林男前往祖父的住處休息，當晚11時多，林男的祖父因身體不適尖叫，林男進入祖父房間查看，當時女看護在房內照顧，林男協助安撫祖父後，女看護與林男祖父一同睡著。

隔日凌晨，林男見女看護熟睡，認為有機可乘，撫摸女看護胸部與生殖器後，並以手指性侵，女看護因受侵犯而驚醒，透過手機通訊軟體，向仲介求助後，到警局報案提告。

林男到案後否認犯行，辯稱他回到家後就到房間，案發當時沒有跟女看護碰到面。經檢方採集女看護內衣檢體送驗後，卻驗出林男的DNA。

台中地檢署檢察官偵辦後，依證人證詞、手機通訊紀錄、檢驗報告等證據，依妨害性自主罪嫌將林男起訴。