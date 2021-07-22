外商副總裁性愛影片15.8G被妻抓包 通姦罪違憲獲不起訴

曾任外商銀行副總裁的林姓男子，被妻子抓包電腦內有高達15.8G的性愛影片，甚至有女子疑在意識不清的情況下遭偷拍，彷彿金融界李宗瑞。示意圖／ingimage

曾任外商銀行副總裁的林姓男子，被妻子抓包電腦內有高達15.8G的性愛影片，還有女子疑在意識不清的情況下遭偷拍，彷彿金融界李宗瑞翻版，林男因此遭控通姦、妨害秘密等罪，因大法官釋憲通姦違憲，加上遭偷拍女子同意和解撤告，台北地檢署對林男處分不起訴。

據了解，林妻在2019年7月間，發現丈夫包包裡有旅館牙刷，懷疑外遇，林男因此簽下協議，若再外遇就賠償妻子精神撫慰金，2020年間，林妻用丈夫筆電上網報稅時，赫然從隨身硬碟中，看到用女姓「中英文姓名」分類的資料夾。

林妻點開檔案後，發現有多達15.8G的性愛影片，時間從婚前延續到婚後，包括自己在內，約有10名女子與林男有性愛影片，其中1女疑在意識不清的情況下被拍，另外還有「妳等一下要吃止吐藥喔」、「準備口腔脫臼」等鹹濕對話。

林妻怒火中燒，委由律師控告林男通姦，另告發林男涉嫌性侵A女、偷拍B女，但因大法官已作出妨害家庭違憲，林男通姦罪不成立。

疑意識不清情況下被撿屍的A女表示，當時與林男交往中，沒印象曾被性侵，知道有時候林男會錄影，不覺得受害。B女則證稱，多年前透過交友軟體認識林男，雖未同意就被林男偷拍，但事後雙方已達成和解，林男因而獲不起訴處分。