警逮大坪林捷運站偷拍狼 受害女子竟不止一人

新北市大坪林捷運站7月14日發生一起疑似偷拍案件，一名戴金邊眼鏡男子尾隨27歲王姓女子偷拍裙底被發現出聲阻止，男子拔腿就跑；警方調悠遊卡捷運站刷卡紀錄，循線查獲譚姓男子，查扣手機中發現除王女外，疑還有其他受害女子私密影片，警詢後依妨害秘密罪嫌函送台北地檢署偵辦，擴大追查。

王女本月14日在大坪林捷運站三號搭手扶梯上樓時，突然感覺小腿被不明物觸碰了一下，回頭看發現是一位年輕男子正彎著腰涉嫌持手機偷拍裙底。

偷拍男子見狀連忙假裝接電話往旁邊走開，王女楞了一下後拿出手機錄影反拍蒐證，並大喊，男子出手擋住王女手機後轉身逃跑，兩名路人聽到王女不停高喊「抓住他！他偷拍我裙底！」一度攔到人，但仍被男子闖紅燈衝過馬路，從大坪林捷運站五號出口鑽進去逃走。

王女男友事後將女友遭偷拍過程及所疑似偷拍男子樣貌上傳到臉書社團，王女當天中午也到新店警分局轄區江陵派出所報案，提出妨害秘密告訴。

警方向捷運公司申請調閱捷運松山新店線、環狀線站內監視器及出入站刷卡紀錄，鎖定31歲無業譚姓男子涉有重嫌，18日前往新店區寶橋路譚男住處搜索，查扣智慧型手機2支、筆記型電腦1台等證物，拘提譚嫌到案。