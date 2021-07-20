誰傳學生春宮視訊攪翻「復興崗」 政戰學院出聲了

新冠肺炎三級警戒期間，學校遠距上課，網傳國防大學政戰學院外流女學生在視訊上課過程中，上演「活春宮」。政戰學院今天表示，當事者兩人昨經緊急輔導與約詢，全案詳情目前還在調查中，在調查案情告段落後，將召開人評會，依學則逕行行政處分或移送法辦。

軍方官員表示，此案目前由國防大學監察部門調查中，案中細節未明，尚待釐清，校部目前並未有「報警」的動作，但不排除未來在調查告一段落後，視調查結果報請憲兵隊依法偵辦。

此案在北投「復興崗」校區的傷害逐漸擴大，網傳由於課程屬暑訓合署上課課程，除政戰學院外，國防管理學院學生也在線上，等於全北投復興崗官校生上課的900餘人都目擊事件，事件主角極需心理輔導；另此案也衍生陰謀論，網傳指畫面主角的男女政院學生有三角關係，女主角疑遭「惡搞」等云云。

此外，由於影片出現性愛鏡頭後，畫面下方即時通曾出現「讀窟2.0」組群賴姓、郭姓與自稱「彣」線上者，一則有「影片已傳送」的訊號，另者則稱傳訊稱「影片可以錄了啦」，第三則則有圖片已傳送訊號，被傳送的圖片都疑是畫面中女主角的截圖畫面。影片是誰側錄下畫面散布，傳政戰學院與國防管理學院雙方互指不是。