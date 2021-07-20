聽新聞
test
0:00 / 0:00
誰傳學生春宮視訊攪翻「復興崗」 政戰學院出聲了
新冠肺炎三級警戒期間，學校遠距上課，網傳國防大學政戰學院外流女學生在視訊上課過程中，上演「活春宮」。政戰學院今天表示，當事者兩人昨經緊急輔導與約詢，全案詳情目前還在調查中，在調查案情告段落後，將召開人評會，依學則逕行行政處分或移送法辦。
軍方官員表示，此案目前由國防大學監察部門調查中，案中細節未明，尚待釐清，校部目前並未有「報警」的動作，但不排除未來在調查告一段落後，視調查結果報請憲兵隊依法偵辦。
此案在北投「復興崗」校區的傷害逐漸擴大，網傳由於課程屬暑訓合署上課課程，除政戰學院外，國防管理學院學生也在線上，等於全北投復興崗官校生上課的900餘人都目擊事件，事件主角極需心理輔導；另此案也衍生陰謀論，網傳指畫面主角的男女政院學生有三角關係，女主角疑遭「惡搞」等云云。
此外，由於影片出現性愛鏡頭後，畫面下方即時通曾出現「讀窟2.0」組群賴姓、郭姓與自稱「彣」線上者，一則有「影片已傳送」的訊號，另者則稱傳訊稱「影片可以錄了啦」，第三則則有圖片已傳送訊號，被傳送的圖片都疑是畫面中女主角的截圖畫面。影片是誰側錄下畫面散布，傳政戰學院與國防管理學院雙方互指不是。
但政戰學院上午否認復興崗900餘人目擊畫面的說法，表示課程雖為合署上課，但各有組群，兩院並未互指不是，也否認「讀窟2.0」是政院的讀書組群。國防大學則仍待政院調查上呈，決定全案處置；而軍方接觸當事雙方家長，宣稱家長對此事抱持正面態度，信賴校方處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言