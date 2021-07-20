政戰活春宮網友戰翻！「國防大學」力保當事者 網友留言多被刪除

政戰學院大門外觀。圖/本報資料照

國防大學政戰學院昨(19)日爆發學生在視訊上課時當場「人與人連結」長達4分多鐘，引發輿論沸騰。網友在Dcard討論此事，但標註著「國防大學」帳號名稱的留言，相當保護兩名學生當事人，呼籲網友莫再議論此事，以免造成當事人二度傷害，但網友似乎相當不領情，認為當事人似乎也「沒在怕」，「何必跟他客氣」，但多則網友發言疑似是不當言論，已被Dcard管理者刪除。

網友在Dcard貼出相關報導，議論紛紛。標註「國防大學」的帳號在多則留言下方，力求維護當事人，「有沒有道德？不要再傷害當事人好嗎？」對於多則不當留言，「國防大學」並回應：Dcard留言其實都找得到，「已截圖存證，你可以先想好要怎麼為你的行為付出法律責任」、「要不你裸照傳給我，我幫你打碼再傳上來」、「別鬧了！孩子」。

此番言論引起網友不滿，認為只是陳述新聞事實能犯什麼法，況且曝光的影片也未露點，也請「國防大學」尊重網友的言論自由，強調並未鼓勵「求上車」，只是單純無法苟同「國防大學」同學的道德綁架。有人也說，都這樣公然曝光了，是要大家抱著什麼同理心，是沒上過網課嗎？若說電腦被駭，導致私密照外流再說同理心還比較說得過去。

還有人說：「今天這狀況擺明就是男女主角故意做給別人看的好嗎？既然他們倆選擇給臉不要臉，我幹嘛還跟他們客氣？」但該討論區有多則留言被刪除，並標示著被用戶檢舉含「未經當事人同意散佈私密色情影音內容」的內容。