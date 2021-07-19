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國中生在公園廁所遭性侵 千鈞一髮時有人上廁所
張男去年以出示BB槍給男國中生小平（化名）觀看為由，帶小平至公園公共廁所內，脅迫小平脫掉衣物欲性侵，好在這時有民眾上廁所，小平聽到外面聲響後，開門衝出廁所間求救，張見事跡敗露，出拳毆打小平，再騎腳踏車離去，經警逮獲張男，台中地檢署今天依強制性交未遂罪嫌起訴張。
起訴書指出，張男（44歲）去年5月10日下午，騎腳踏車行經台中市北屯區的公車站牌時，發現身穿國中制服的男學生小平經過，張堵住小平去路，以請求小平幫為他顧好腳踏車、與可出示BB槍給小平觀看由，將小平帶至附近公園公共廁所。
張男要求小平進入蹲式馬桶廁所間，將門鎖住關上，脅迫小平脫掉衣物後，強行抱住被害人，欲性侵小平，此時適有民眾進入廁所，小平聽到外面聲響後，開門衝向民眾求救，並將張男推往小便斗，張發覺事跡敗露，出拳毆打小平，再穿上衣物騎腳踏車逃離。
經民眾報警，警方隨後在北屯區循線逮獲張男。張坦承強制性交未遂犯行，但辯稱他沒有以不讓被害人離開逼小平脫衣服，也沒有舔被害人下體，檢察官不採信，予以起訴。
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