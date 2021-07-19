快訊

泰國學運周年軍警鎮壓：疫情失控下的保命疫苗抗爭？

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生在公園廁所遭性侵 千鈞一髮時有人上廁所

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

張男去年以出示BB槍給男國中生小平（化名）觀看為由，帶小平至公園公共廁所內，脅迫小平脫掉衣物欲性侵，好在這時有民眾上廁所，小平聽到外面聲響後，開門衝出廁所間求救，張見事跡敗露，出拳毆打小平，再騎腳踏車離去，經警逮獲張男，台中地檢署今天依強制性交未遂罪嫌起訴張。

起訴書指出，張男（44歲）去年5月10日下午，騎腳踏車行經台中市北屯區的公車站牌時，發現身穿國中制服的男學生小平經過，張堵住小平去路，以請求小平幫為他顧好腳踏車、與可出示BB槍給小平觀看由，將小平帶至附近公園公共廁所。

張男要求小平進入蹲式馬桶廁所間，將門鎖住關上，脅迫小平脫掉衣物後，強行抱住被害人，欲性侵小平，此時適有民眾進入廁所，小平聽到外面聲響後，開門衝向民眾求救，並將張男推往小便斗，張發覺事跡敗露，出拳毆打小平，再穿上衣物騎腳踏車逃離。

經民眾報警，警方隨後在北屯區循線逮獲張男。張坦承強制性交未遂犯行，但辯稱他沒有以不讓被害人離開逼小平脫衣服，也沒有舔被害人下體，檢察官不採信，予以起訴。

張男帶國中生小平至公園廁所內，脅迫小平脫掉衣物欲性侵，好在這時有民眾上廁所，小平聽到外面聲響後，開門衝出廁所間求救，經警逮獲張男，台中地檢署今天依強制性交未遂罪將張起訴。圖／本報資料照
張男帶國中生小平至公園廁所內，脅迫小平脫掉衣物欲性侵，好在這時有民眾上廁所，小平聽到外面聲響後，開門衝出廁所間求救，經警逮獲張男，台中地檢署今天依強制性交未遂罪將張起訴。圖／本報資料照

腳踏車 性侵

延伸閱讀

性侵分屍想出書「殺人魔自白」 陳伯謙聲請釋憲結果出爐

詹江村與昔日女粉絲互控性侵、誹謗 檢方均不起訴

水電工父欲性侵未成年女兒沒得手 摸胸親吻遭起訴

KTV包廂伸狼爪 男性侵國中女遭起訴

相關新聞

國中生在公園廁所遭性侵 千鈞一髮時有人上廁所

張男去年以出示BB槍給男國中生小平（化名）觀看為由，帶小平至公園公共廁所內，脅迫小平脫掉衣物欲性侵，好在這時有民眾上廁所...

保證不外流 她的性私密影片卻被同班男同學看光光

高雄一盧姓男子在臉書上搭訕國中女生，前後要求兩名女國中生傳裸體自拍以及自慰的影像，並保證自看，不外流。女學生因喜歡他，便...

欠酒錢十萬遭討債 男還被全身脫光拍下體

一名林姓男子疑似積欠陳姓女子酒店消費的債務10萬元，陳女委託當時的男友游男處理債務。2019年間，陳女將林男約在汽車旅館...

八大沒有微解封 桃園女為生計下海恐吞3萬罰單

疫情趨緩微解封，但八大行業仍然停業，有台北市酒店小姐生活過不下去，一周前開始在桃園地區從事性交易，開出一小時8000元價...

中山區5按摩妹不怕疫情「照做」警全逮捕與2主嫌送辦

韋姓越南籍女子非法入境來台跟翟姓男友從事色情應召站，5名越南籍按摩妹自願幫二人下海賺錢，5女都是韋的同鄉，其在台北市中山...

詹江村與昔日女粉絲互控性侵、誹謗 檢方均不起訴

國民黨桃園市議員詹江村去年底被一名女子向周刊爆料，指稱詹江村將她帶到汽車旅館硬上，詹江村對此堅決否認，向女子提告妨害名譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。