保證不外流 她的性私密影片卻被同班男同學看光光

高雄一盧姓男子在臉書上搭訕國中女生，前後要求兩名女國中生傳裸體自拍以及自慰的影像，並保證自看，不外流。女學生因喜歡他，便將私密影像傳給他。殊不知，其中一名女學生從同班同學口中得知，他們在臉書上看到她的自慰影片。盧男否認外流影像，另名少女也相信盧男不會外流，新北地檢署僅依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴盧男。

檢警調查，住在高雄的盧姓男子2018年上臉書搭訕兩名國中女學生，他要求15歲的女學生拍攝胸部、下體的畫面給他。同年，他又搭訕另一名13歲的女學生，同樣要求她拍攝裸體畫面，不過這次更加碼自慰的影片。

盧男向女學生們保證只有自己觀看，不會外流。不過，13歲女學生的4名同班男同學卻告訴她，在臉書上看到她的自慰影片，女學生才發現影像被外流。

不過，盧男否認外流影片，15歲女學生證稱，盧男保證不會外流，她也相信盧男不會做這種事。幾名男同學則表示，有不認識的人將女同學的影片及照片公開在臉書，他們看到後互相轉傳，並告訴女同學私密影像被外流了，只是他們都不知道是誰流出。