快訊

不願苦等！登記莫德納單日減11萬人、427萬人兩者皆可

牡丹灣villa群聚風暴擴大 陳政聞晚間請辭

保證不外流 她的性私密影片卻被同班男同學看光光

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

高雄一盧姓男子在臉書上搭訕國中女生，前後要求兩名女國中生傳裸體自拍以及自慰的影像，並保證自看，不外流。女學生因喜歡他，便將私密影像傳給他。殊不知，其中一名女學生從同班同學口中得知，他們在臉書上看到她的自慰影片。盧男否認外流影像，另名少女也相信盧男不會外流，新北地檢署僅依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴盧男。

檢警調查，住在高雄的盧姓男子2018年上臉書搭訕兩名國中女學生，他要求15歲的女學生拍攝胸部、下體的畫面給他。同年，他又搭訕另一名13歲的女學生，同樣要求她拍攝裸體畫面，不過這次更加碼自慰的影片。

盧男向女學生們保證只有自己觀看，不會外流。不過，13歲女學生的4名同班男同學卻告訴她，在臉書上看到她的自慰影片，女學生才發現影像被外流。

不過，盧男否認外流影片，15歲女學生證稱，盧男保證不會外流，她也相信盧男不會做這種事。幾名男同學則表示，有不認識的人將女同學的影片及照片公開在臉書，他們看到後互相轉傳，並告訴女同學私密影像被外流了，只是他們都不知道是誰流出。

檢方認為沒有積極證據證明影像是盧男流出，因此僅依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴盧男。

盧男要求女學生提供性私密影像，女學生的影像竟在臉書上被同班男同學看到，由於無法查知是誰外流，檢方僅能依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴盧男。示意圖／Ingimage
盧男要求女學生提供性私密影像，女學生的影像竟在臉書上被同班男同學看到，由於無法查知是誰外流，檢方僅能依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴盧男。示意圖／Ingimage

猥褻

延伸閱讀

熟男甜點師喪妻失志 19歲女學生愛上他卻慘被「砍頭剝皮」

性侵犯出監訛女學生排毒性交她崩潰 高院判15年：惡劣

1千買裸照5千元買視訊 2少女上勾傳裸照、摩鐵性交易

已婚男師與女國中生師生畸戀 終身不得任教還吃官司

相關新聞

八大沒有微解封 桃園女為生計下海恐吞3萬罰單

疫情趨緩微解封，但八大行業仍然停業，有台北市酒店小姐生活過不下去，一周前開始在桃園地區從事性交易，開出一小時8000元價...

欠酒錢十萬遭討債 男還被全身脫光拍下體

一名林姓男子疑似積欠陳姓女子酒店消費的債務10萬元，陳女委託當時的男友游男處理債務。2019年間，陳女將林男約在汽車旅館...

中山區5按摩妹不怕疫情「照做」警全逮捕與2主嫌送辦

韋姓越南籍女子非法入境來台跟翟姓男友從事色情應召站，5名越南籍按摩妹自願幫二人下海賺錢，5女都是韋的同鄉，其在台北市中山...

詹江村與昔日女粉絲互控性侵、誹謗 檢方均不起訴

國民黨桃園市議員詹江村去年底被一名女子向周刊爆料，指稱詹江村將她帶到汽車旅館硬上，詹江村對此堅決否認，向女子提告妨害名譽...

水電工父欲性侵未成年女兒沒得手 摸胸親吻遭起訴

北市一名家住萬華區的水電工父親，被控於2019年底脫下內褲要求未成年女兒幫他打手槍，更進一步想性侵，後來經過女方激烈反抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。