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八大沒有微解封 桃園女為生計下海恐吞3萬罰單

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

疫情趨緩微解封，但八大行業仍然停業，有台北市酒店小姐生活過不下去，一周前開始在桃園地區從事性交易，開出一小時8000元價碼，遭佯裝嫖客的員警當場查獲，被依違反社維法移送裁罰，可處3萬元以下罰鍰。

桃園市龜山警分局坪頂派出所昨晚執行網路巡邏，接獲「星星」應召集團透過通訊軟體招攬芳客，還冒用網上抓來的美女圖吸睛。員警佯稱有興趣，深入瞭解並假意講價後，以全套60分鐘8000元價碼，相約在坪頂地區某汽車旅館見面。

員警於當晚10時許抵達旅館房間，待廖姓女子（23歲）進入房內，交付議妥的8000元外加車馬費200元後，見她作勢脫衣，隨即表明身分並通報埋伏門外的同仁進入，劇情大逆轉讓女子當場愣住。

廖女辯稱，自己原本在台北某家酒店做小姐，但八大行業已停業逾2個月，最近都沒有收入，考量生計及近期疫情趨緩，才在一周前下海從事性交易。由於均透過集團聯繫，並不曉得尋芳客身分，也沒有留下他們的聯絡方式。

警方隨後自女子皮包內起獲6個保險套及潤滑液，並依規定量測額溫，詢問有無新冠肺炎相關症狀，初步了解無染疫，依違反社維法將她移送裁罰，可處3萬元以下罰鍰。警方將持續追緝幕後應召集團。

女子收下8200元款項，作勢脫衣時被員警逮捕，被依違反社維法移送裁罰。記者楊湛華／翻攝
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廖姓女子辯稱，自己原本在台北某酒店上班，一周前因生活過不下去，才鋌而走險下海。記者楊湛華／翻攝
廖姓女子辯稱，自己原本在台北某酒店上班，一周前因生活過不下去，才鋌而走險下海。記者楊湛華／翻攝
應召集團盜用網路美女圖吸引男客尋芳。記者楊湛華／翻攝
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桃園 疫情 酒店 北市 性交易

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