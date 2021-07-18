八大沒有微解封 桃園女為生計下海恐吞3萬罰單

疫情趨緩微解封，但八大行業仍然停業，有台北市酒店小姐生活過不下去，一周前開始在桃園地區從事性交易，開出一小時8000元價碼，遭佯裝嫖客的員警當場查獲，被依違反社維法移送裁罰，可處3萬元以下罰鍰。

桃園市龜山警分局坪頂派出所昨晚執行網路巡邏，接獲「星星」應召集團透過通訊軟體招攬芳客，還冒用網上抓來的美女圖吸睛。員警佯稱有興趣，深入瞭解並假意講價後，以全套60分鐘8000元價碼，相約在坪頂地區某汽車旅館見面。

員警於當晚10時許抵達旅館房間，待廖姓女子（23歲）進入房內，交付議妥的8000元外加車馬費200元後，見她作勢脫衣，隨即表明身分並通報埋伏門外的同仁進入，劇情大逆轉讓女子當場愣住。

廖女辯稱，自己原本在台北某家酒店做小姐，但八大行業已停業逾2個月，最近都沒有收入，考量生計及近期疫情趨緩，才在一周前下海從事性交易。由於均透過集團聯繫，並不曉得尋芳客身分，也沒有留下他們的聯絡方式。