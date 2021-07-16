詹江村與昔日女粉絲互控性侵、誹謗 檢方均不起訴

國民黨桃園市議員詹江村去年底被一名女子向周刊爆料，指稱詹江村將她帶到汽車旅館硬上，詹江村對此堅決否認，向女子提告妨害名譽，女子也向詹江村提告妨害性自主，檢方偵結兩案件，均予以不起訴處分。

爆料女在前年6月間因詹江村的網路直播與他熟識。去年10月22日她提告詹江村，指控詹在前年8月21日晚上8時許，私訊她因被惡意檢舉導致無法繼續開設直播、身心俱疲等內容，她因此與詹江村聯繫，相約當晚10時許見面後，詹以「遭國家機器監控」、「車子、手機被定位為由」，要求她刪除過往聯繫訊息，隨後兩人前往永和地區吃麻油雞。

爆料女提告指控，吃完麻油雞後，詹江村以心情沮喪為由要求她陪伴，兩人開車環繞雙和地區，晚間11時許，她感到頭暈想吐請詹江村停車，詹江村以汽車旅館較安全等理由，將她載到永和一間汽車旅館內，在隔天0時至3時許間強制將她拉到床上、褪去其衣物，她多次拒絕抵抗無果，被詹江村強制性侵得逞。

詹江村則坦承他有與爆料女一同前往汽車旅館，但否認有性侵，辯稱用完餐後，因為他想上廁所，為避免被媒體跟拍，便決定去附近汽車旅館。詹江村稱，在汽車旅館上完廁所後，兩人坐在沙發上聊天，之後就跟爆料女離開，沒有性侵爆料女，但他拒絕測謊。

檢警調查，因爆料女提告時間與案發距離已有數月，未能即時針對爆料女身體採證，另外汽車旅館監視畫面已無留存，查訪當天亦發現未有人聽聞女子呼救聲，對於性侵是否為事實，尚有疑慮。

檢警認為，雖然爆料女針對是否與詹江村發生性關係測謊結果顯示並無不實反應，但發生性行為是否違反爆料女意願，因涉及爆料女主觀認知等因素，不宜進行測謊鑑定，加上其他證人證詞，都是聽聞爆料女自述後轉述，認定僅能證明詹江村有與爆料女一同前往汽車旅館，無法證明詹江村有性侵，予以不起訴處分。