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KTV包廂伸狼爪 男性侵國中女遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名張姓男子2019年與一群友人在新莊某KTV喝酒唱歌，其中一名15歲少女與張男在唱歌時才第一次見面，張男卻趁其他人外出買飲料時，想性侵少女，並強迫少女為他口交。新北地檢署今偵結，依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴張男。

檢警查出，張姓男子2019年7月間與一群友人相約在新莊的KTV唱歌，其中一名朋友帶來15歲的少女，張男當晚第一次與這名少女見面。

歡唱到一半，張男友人外出買飲料，留下少女與張男獨處。這時張男起了色心，先將少女抱到他腿上，少女推開他後，張男又將少女拉到包廂內的廁所試圖脫下少女的褲子。

經少女不斷阻止，張男便脫下自己的褲子，拉扯少女頭髮，強迫少女幫他口交。少女事後將此事告訴同行的友人，並報警。

張男在案發後，曾與少女的家人對質，他承認與少女發生性行為，但否認強迫少女。檢方依據少女及友人的證詞，認定張男涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪嫌，並起訴他。

張姓男子邀友人到KTV歡唱，與一名15歲少女獨處時，趁機性侵她。示意圖。聯合報系資料照
張姓男子邀友人到KTV歡唱，與一名15歲少女獨處時，趁機性侵她。示意圖。聯合報系資料照

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