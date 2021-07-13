性侵犯出監訛女學生排毒性交她崩潰 高院判15年：惡劣

男子張光智3年前得知15歲的少女想找工讀，以「未成年只能當八大」連番訛詐，兩度性侵她，害少女想尋短幸被救回；還邀17歲上學女學生搭便車，卻佯稱是「專門抓發生性行為的未成年人去關的『教保員』」，以要報警抓他男友為由觸摸她身體。台灣高等法院依強制性交、強制罪判張15年徒刑。

張光智（52歲）有強制性交、懲治盜匪條例、恐嚇取財、妨害自由等前科，花蓮高分院裁定應執行16年2月定讞，2017年1月24日縮短刑期執行完畢出監。

2018年10月間，張光智得知一名女高中生與學妹都想找計時工讀的工作，便表示可以幫忙，該女順利應徵上連鎖飲食店，但15歲的學妹，年紀太小找不到工作。張利用她年幼無知，告訴對方自己是黑道，並指若不從事八大行業，將會傷害她的家人。張還說他抽的香菸裡摻有海洛因，少女體內已殘留毒品。張要求少女躺在床上，由他性交來「排毒」，少女痛不欲生。

經此事後少女非常畏懼，又讓張得逞一回。姊妹淘收到少女想輕生的簡訊，裡頭寫道「他天道盟裡可怕人物之一，然後他不只有做八大，他還有當車手，他還有吸海洛因，也就是那個菸，所以答應我，妳一定要小心一點知道嗎？我不想要你跟我一樣有這樣的遭遇」、「當妳看到這封訊息時，我準備要去了一個很遠很遠的地方找防彈玩去了」，她連忙報警趕至學妹租屋處，營救燒炭的學妹。

15歲的女學生說，當時張光智問她是否想從事八大行業，她拒絕後，對方卻拿家人性命威脅她，還要求她賣毒、做詐騙，張並對她說他在車上抽的菸內有含海洛因，「妳身上會殘留海洛因」，若不聽話就要把她送給警察。女學生說張開始對她毛手毛腳，還說要幫她排體內海洛因的毒，她只好脫掉衣褲、任張性侵得逞。

少女事後因覺得噁心、想不開，想燒炭自殺、打算全部說出來，她傳LINE簡訊給學姐，並說「要去很遠的地方」，請學姐小心。

此外，張光智也假扮「教保員」，邀17歲女學生上學「搭便車」，要17歲的女學生說出個資，還說「按鼻子就可知道是否為處女」，並佯稱是專門抓發生性行為的未成年人去關，以要報警抓他男友為由觸摸她身體，女學生稱「要考試了」下車脫身。後因張不斷說要報警抓她男友，女學生向學校教官報告後，通知父母報警。桃園警方先後接到報案，桃園地檢署偵查後起訴張光智。

高等法院認為張光智利用在學女學生懵懂，使各種謊言恫嚇並性侵，還差點害人尋短，手段惡劣；又騙另一名女學生上車，卻載至人煙罕至的山區威脅，行徑可議，判張15年徒刑。案件上訴最高法院中。