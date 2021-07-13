快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵犯出監訛女學生排毒性交她崩潰 高院判15年：惡劣

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子張光智3年前得知15歲的少女想找工讀，以「未成年只能當八大」連番訛詐，兩度性侵她，害少女想尋短幸被救回；還邀17歲上學女學生搭便車，卻佯稱是「專門抓發生性行為的未成年人去關的『教保員』」，以要報警抓他男友為由觸摸她身體。台灣高等法院依強制性交、強制罪判張15年徒刑。

張光智（52歲）有強制性交、懲治盜匪條例、恐嚇取財、妨害自由等前科，花蓮高分院裁定應執行16年2月定讞，2017年1月24日縮短刑期執行完畢出監。

2018年10月間，張光智得知一名女高中生與學妹都想找計時工讀的工作，便表示可以幫忙，該女順利應徵上連鎖飲食店，但15歲的學妹，年紀太小找不到工作。張利用她年幼無知，告訴對方自己是黑道，並指若不從事八大行業，將會傷害她的家人。張還說他抽的香菸裡摻有海洛因，少女體內已殘留毒品。張要求少女躺在床上，由他性交來「排毒」，少女痛不欲生。

經此事後少女非常畏懼，又讓張得逞一回。姊妹淘收到少女想輕生的簡訊，裡頭寫道「他天道盟裡可怕人物之一，然後他不只有做八大，他還有當車手，他還有吸海洛因，也就是那個菸，所以答應我，妳一定要小心一點知道嗎？我不想要你跟我一樣有這樣的遭遇」、「當妳看到這封訊息時，我準備要去了一個很遠很遠的地方找防彈玩去了」，她連忙報警趕至學妹租屋處，營救燒炭的學妹。

15歲的女學生說，當時張光智問她是否想從事八大行業，她拒絕後，對方卻拿家人性命威脅她，還要求她賣毒、做詐騙，張並對她說他在車上抽的菸內有含海洛因，「妳身上會殘留海洛因」，若不聽話就要把她送給警察。女學生說張開始對她毛手毛腳，還說要幫她排體內海洛因的毒，她只好脫掉衣褲、任張性侵得逞。

少女事後因覺得噁心、想不開，想燒炭自殺、打算全部說出來，她傳LINE簡訊給學姐，並說「要去很遠的地方」，請學姐小心。

此外，張光智也假扮「教保員」，邀17歲女學生上學「搭便車」，要17歲的女學生說出個資，還說「按鼻子就可知道是否為處女」，並佯稱是專門抓發生性行為的未成年人去關，以要報警抓他男友為由觸摸她身體，女學生稱「要考試了」下車脫身。後因張不斷說要報警抓她男友，女學生向學校教官報告後，通知父母報警。桃園警方先後接到報案，桃園地檢署偵查後起訴張光智。

高等法院認為張光智利用在學女學生懵懂，使各種謊言恫嚇並性侵，還差點害人尋短，手段惡劣；又騙另一名女學生上車，卻載至人煙罕至的山區威脅，行徑可議，判張15年徒刑。案件上訴最高法院中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

有強制性交、懲治盜匪條例、恐嚇取財、妨害自由等前科的張光智，出獄才1年多，就又鎖定2名未成年女學生性侵、限制自由，甚至差點害人尋短。台灣高等法院依成年人故意對少年犯強制性交2罪、成年人故意對少年犯強制罪判張15年徒刑。示意圖／聯合報系資料照片
有強制性交、懲治盜匪條例、恐嚇取財、妨害自由等前科的張光智，出獄才1年多，就又鎖定2名未成年女學生性侵、限制自由，甚至差點害人尋短。台灣高等法院依成年人故意對少年犯強制性交2罪、成年人故意對少年犯強制罪判張15年徒刑。示意圖／聯合報系資料照片

未成年 性侵

延伸閱讀

40歲仍擁馬甲線、蜜桃臀 熊黛林逆生長靠3招 維持少女樣貌

與國中小女友性交認罪事後不賠償 法院判撤銷緩刑

父到頂樓晾衣服 台中少女自家墜1樓雨遮亡

1千買裸照5千元買視訊 2少女上勾傳裸照、摩鐵性交易

相關新聞

性侵犯出監訛女學生排毒性交她崩潰 高院判15年：惡劣

男子張光智3年前得知15歲的少女想找工讀，以「未成年只能當八大」連番訛詐，兩度性侵她，害少女想尋短幸被救回；還邀17歲上...

惡男半夜性侵女同事2閨密 女同事目擊憤慨拍床難阻獸行

林姓男子與公司女同事小玉（化名）幫公司辦活動，小玉找來兩名閨密A女、B女協助，4人入住屏東某間民宿後，林不顧房內有人在旁性侵、指姦A女及B女，即便小玉大聲拍床仍難阻獸行，刑事部分林男二審被判8年徒刑；A女事後至今都要靠藥物才能入眠，不堪遭林男侮辱另提民事求償100萬元，高雄高分院最後判林男需賠償80萬元給A女確定。

泰國妹觀光名義相約來台賣淫 疫情影響每周接客個位數

目前仍值疫情三級警戒，台中市警方上周在網路巡邏時，發現有色情業者刊登廣告，召攬嫖客性交易，警方蒐證後，8日持搜索票上門查...

19歲女小便不脫褲母以為撞邪 送醫檢查揭女兒被性侵

女兒回家一連串舉動嚇壞老媽！台灣法院日前審理一宗性侵案，桃園一名19歲女生深夜出門遊玩，隔天回家時神智不清走入廁所小便，被媽媽發現她竟然沒有脫褲子直接尿出來，嚇得以為女兒撞邪。後來家人帶她到醫院檢查，發現有毒品反應，揭發女兒被兩名男子帶到旅館吸毒，再被其中一男子性侵。雖然涉事男子否認指控，但法官認為他出示的「訊息證據」，無法推翻他性侵的事實，最終以乘機性交罪判刑入獄三年兩個月。

一次800元...凍未條自行解封 台南警方查獲一樓一鳳性交易

政府剛宣布疫情「微解封」，台南市警五分局據報北區某大樓出租套房疑有色情業者進駐，經一樓一鳳性交易，昨晚北門派出所員警到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。