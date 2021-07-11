19歲女小便不脫褲母以為撞邪 送醫檢查揭女兒被性侵

女事主回家小便忘脫褲，家人送她入院檢查，最後揭發她被性侵。圖片來源／ingimage

女兒回家一連串舉動嚇壞老媽！台灣法院日前審理一宗性侵案，桃園一名19歲女生深夜出門遊玩，隔天回家時神智不清走入廁所小便，被媽媽發現她竟然沒有脫褲子直接尿出來，嚇得以為女兒撞邪。後來家人帶她到醫院檢查，發現有毒品反應，揭發女兒被兩名男子帶到旅館吸毒，再被其中一男子性侵。雖然涉事男子否認指控，但法官認為他出示的「訊息證據」，無法推翻他性侵的事實，最終以乘機性交罪判刑入獄三年兩個月。

事件發生於2017年8月，案情指，居於桃園的19歲女生半夜出門，相約林姓及陳姓男子到汽車旅館。據女生憶述，她在房內被人施用含有毒品氯硝西泮的「咖啡包」，頓時感覺「天旋地轉，好像在作夢」，雖無法保持清醒，但記得曾被林男壓在身上性交，之後還被他帶到浴缸清潔身體。

女事主還記得被性侵後，自己回家時沒有停好電單車，沒下好腳架令電單車倒地，回家後小便沒有脫褲子，結果直接尿出來，嚇得媽媽大叫等都有印象。

不過，林男作供時否認性侵，強調他和女事主在交友軟體認識，當晚見面聊天約一小時後就自然性交，「咖啡包是她自願施用」，更不是他提供的。林男還提出證據，指女事主事後曾傳訊息給他說「你是想要我當你女朋友是嗎？」、「我也想抱你」等，認為如果有被性侵，不可能說出這種話。

當晚同樣在房內的陳男作供指，林男和女事主當時先看影片再聊天，然後上床蓋被性交，看起來互動自然，林男完事後還叫女事主去洗澡，但他承認女事主飲用咖啡包後意識不清，非常亢奮亂講話，又疑神疑鬼指天花板。

法官聽完林男、陳男講法後，認為即使女事主是自願服用問題咖啡包、傳送一些示好的訊息等，都不影響林男性侵的犯罪事實，他的確是趁女事主服用毒品後意識不清的情況下性侵對方，故判刑乘機性交罪，入獄3年2個月。

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文章授權轉載自《香港01》