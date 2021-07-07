人妻小王偷情生小孩 夫被戴綠帽求償400萬僅獲賠20萬

桃園黃姓人妻和前夫結婚近10年，雙方仍維持婚姻關係時，她卻和另名謝姓男子交往，還同居性交生下1名女兒，黃的前夫得知認為家庭遭介入，對黃、謝求償400萬元，黃女對此不否認，法院判她應賠前夫20萬元；謝男部分難證明他清楚黃女有家庭，駁回其訴，可上訴。

黃的前夫主張，謝男明知他和黃女仍有婚姻關係，2人卻還私下交往發生性行為，後來更導致黃懷孕，去年12月生下1名女兒，最後甚至1家3口同居，在外另組家庭。黃的前夫認為，黃女、謝男破壞他婚姻，造成自己精神痛苦，對2人求償精神撫慰金400萬元。

對此，黃女並未多做爭執，僅表示前夫求償的金額過高；謝男也坦承發生性行為、生小孩等客觀事實，但當時並不清楚黃女仍有婚姻。

法院查，黃女和前夫結婚近10年，她也坦承離婚前就和謝男在一起，最後懷孕生下女兒，侵害前夫的配偶權部分明確，考量雙方學歷、社會地會及侵害程度等，認為精神撫慰金以20萬元為適當，判黃女應賠償前夫20萬元。

而謝男辯稱，不知道黃女當時有婚姻，該部分黃的前夫僅提供2人出遊、同居的照片，但仍難以證明謝、黃性交時，知道黃女的婚姻狀態。