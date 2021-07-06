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酒吧男涉給「大麻巧克力」性侵女子、傳染性病 檢方求刑9年

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

酒吧員工蔡姓男子今年2月間在看動漫展前，涉嫌拿大麻巧克力給女同事吃，女同事吃下半顆後，疑似藥效發作四肢無力、頭暈，蔡男見狀把人載往摩鐵，趁其無力抵抗，未戴套性侵得逞，還傳染性病。士林地檢署偵結，依欺瞞使他人施用第二級毒品罪起訴，並具體求刑9年徒刑。

起訴指出，27歲蔡男和21歲女同事，在北市一家酒吧工作，蔡男見女同事涉世未深，心身歹念以藥劑方式強制性交、以欺瞞方法使人施用第二級毒品，明知自己有性病而性侵他人致傳染傷害。

事件發生在今年２月，女同事在Instagram限時動態發文約人看動漫展，蔡男留言回覆一起看展，2人相約2月7日下午在酒吧會合前往信義區看展。蔡男在車上涉嫌假好心問「會不會餓？空腹要不要吃巧克力」遞出含有四氫大麻酚成分的1顆巧克力，假裝成一般的巧克力，欺瞞誘騙女同事食用。

女同事接過巧克力後，當場吃下半顆，但隨即感覺「有很重的煙草味」蔡男則回答「是大麻味道的巧克力」沒施用過毒品的女同事，誤認只是大麻口味，沒有立刻起疑。

當日下午3時許，2人至動漫展會場逛了10、20分，女同事突然覺得身體不舒服，頭暈、四肢無力，一瞬間失去意識、斷片，視線晃動還會喘，蔡男把人帶回車上，見藥效發作，女同事癱軟在右前座上，隨即開車至摩鐵。

當天下午4時許，同事女發現自己無力抗拒，利用空檔拿手機傳訊息給男友求救「老公、就（救）我、拜託、Steven、帶到、探索」但當時男友在工作沒看到求救訊息。

起訴書指出，蔡男涉嫌在摩鐵內明知自己患有肛門生殖器疣及尿道炎之性病，性侵將導致傳染性病給女同事，不顧其出聲拒絕，未戴保險套強行性侵加重強制性交得逞。當日晚間，蔡男開車載著女同事至其男友工作地點，男友隔天凌晨陪同報警，案發10天後，女同事因病就醫，隔月驗出高危險性人類乳突病毒感染，遭蔡以性侵方式傳染性病受有傷害。

檢察官痛批，蔡男僅因一己私慾犯案，造成女同事身體及精神巨大且難以抹滅傷害，前後說詞反覆，飾詞狡賴，毫無悔悟之心，建請從重量處有期徒刑9年，以示儆懲。蔡男涉犯以欺瞞方式使人使用二級毒品、以藥劑強制性交罪及傷害罪嫌，一行為觸犯數罪之想像競合犯，從重依照毒品危害防制條例第6條第2項以欺瞞方法使人使用第二級毒品罪起訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

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