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男涉餵女同事毒巧克力後性侵 檢察官求刑9年

中央社 / 台北6日電

蔡姓男子涉嫌提供含有大麻成分的巧克力給女同事食用，利用女同事無力抵抗之際性侵，甚至傳染性病給女同事；士檢依毒品危害防制條例起訴蔡男，具體求處9年有期徒刑。

士林地檢署起訴書指出，蔡姓男子與被害女子為酒吧同事，僅相識約3個月，為普通朋友。今年2月間，蔡男開車載女子看展，途中拿出含有第二級毒品大麻成分的巧克力供女子食用。

女子吃下半顆巧克力後，發現有濃厚菸草味；蔡男告知是大麻口味，且蔡男也吃下另外半顆巧克力，女子因此並未起疑。

女子看展期間受毒品影響，出現四肢無力、記憶斷片等症狀，蔡男見狀即將女子帶往旅館休息，明知自己患有性病，仍利用女子無力抵抗之際性侵；女子事後報警驗傷，還被診斷出感染高危險性人類乳突病毒。

檢察官認為，蔡姓男子涉犯毒品危害防制條例的以欺瞞方式使人施用第二級毒品罪、傷害罪、以藥劑強制性交罪，日前向法院提起公訴，並以蔡男對女子身心造成難以抹滅的傷害，犯後說詞反覆、毫無悔意，具體求刑9年。

毒品 性侵 大麻

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