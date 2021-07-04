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1千買裸照5千元買視訊 2少女上勾傳裸照、摩鐵性交易
台北市許姓男子涉嫌用1千元購買1張少女裸照，5千元裸體猥褻視訊，引誘2名未成年少女上勾，自拍裸胸及猥褻下體視訊，甚至還與少女有對價姓交易，全案士林地檢署偵結，依引誘少年製造猥褻電子訊號罪等5罪嫌起訴。
起訴指出，許姓男子2020年8月間在網路上認識少女A，涉嫌以1千元1張猥褻照片、5千元1次裸體猥褻視訊，引誘少女A自拍裸胸，用微信通訊軟體傳遞供其觀覽，又視訊撫摸下體，事後支付6千元。
許男得手少女A照片及影片後，又透過少女A認識少女B，涉嫌以相同價格、手法，引誘少女B傳遞裸胸照片，支付1000元；許男得知少女B還有裸露下體照，涉嫌要求少女A轉知少女B無償送照片得逞。
許男不光光看照片、視訊，甚至在同年間以1萬元現金、存有1萬元的提款卡共2萬元，在汽車旅館與少女B有性交易。許男在性交易後持續犯案，用微信和少女A聊天時，發現少女全裸，再度涉嫌以他法要求少女A自拍裸露、撫摸下體影片並傳遞影片給他觀賞。
少女A證稱，確實有拍裸照及裸體視訊，也代收照片費用，並從中賺取介紹費。少女B證稱，透過少女A出售裸照，也經她介紹有對價性交易。許男供稱，知道2名少女都是未成年，曾用錢購買少女的猥褻照片，也坦承有性交易1次。
檢察官根據許男手機內的影片、照片等、通訊軟體訊息，及銀行轉帳資料等，認定許男購買少女猥褻照片、有裸體視訊、索討少女送下體照片，有對價性行為等行為，涉犯引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪4罪嫌，對16歲以上未滿18歲之人有對價性性交易罪嫌，共5罪嫌起訴。
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