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偷吃人夫月嘿咻3、4次 小三稱「啾啾變成我的形狀」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

蔡姓女子和已婚的陳姓男同事發生婚外情，多次趁出差、休假到外縣市遊玩，每月發生性行為3、4次，直到陳向老婆坦言出軌才曝光，陳妻婚姻遭毀對蔡求償100萬元，蔡反駁遭陳欺騙、性侵。法院發現，蔡、陳互傳裸照、下體照，露骨對話更是「極多」，判蔡應賠陳妻50萬元，可上訴。

陳的妻子主張，和先生結婚3年多，蔡女明知他老公有家室，2人卻在2019年4、5月間，趁著出差時相約到汽車旅館發生性行為，之後繼續交往常利用休假到苗栗、台南，宜蘭等地出遊，並以每月約3、4次頻率性交，彼此還會互傳曖昧鹹濕對話，裸照及下體照等。

她表示，直到去年4月陳男和她坦承出軌，自己飽受精神折磨，蔡女的弟弟竟還要陳離開工作地，她痛批蔡女身為侵害配偶權的一方，不僅無絲毫道歉，反而栽贓陳男性侵，顛倒是非黑白，對她求償金神撫慰金100萬元。

蔡女反駁說，陳因工作常藉機碰她肩膀、胸部，還以性暗示言語性騷擾，有次自己喝醉意識不清，就遭陳男性侵，並非合意性交，有關互傳裸照、下體照等，也是遭陳男誘騙，且陳自稱婚姻不幸福，又欺騙說經老婆允許或默許下才和她交往。

蔡還說，陳妻將她扭曲成破壞婚姻幸福的惡魔，還在電話中辱罵她「怎們不去死一死」、「是妓女、免費的玩具」，導致自己情緒崩潰，反對陳妻控告求償精神撫慰金130萬元。

法院查，有關陳妻主張蔡女侵害配偶權部分，除陳男提出的自白書，還有雙方對話，互傳裸照、下體照佐證，且蔡女還曾說「你啾啾變成我形狀了，每次你放進去，就很想尿」，陳則回「我喜歡那種姿勢呀」、「看你被我戳的樣子，還可以吃妳的咪咪」。

法院並指出，陳男、蔡女類似「露骨對話極多」，根據雙方調情內容，2人不只早有性交，且發生頻率不低，至於蔡雖稱遭陳性侵，但從對話中，完全看不出陳有何利用她酒醉硬上，反而是傳達濃情密意，蔡女是空言指控無法舉證。

法院審酌，蔡女明知陳男有老婆，仍私下交往、性交，還互傳露骨對話、裸照等破壞對方婚姻情節重大，判處蔡女應賠償陳妻50萬元。

蔡女和陳姓人夫性交、互傳裸照及鹹濕露骨對話，法院判蔡應賠陳的妻子50萬元。示意圖／ingimage
蔡女和陳姓人夫性交、互傳裸照及鹹濕露骨對話，法院判蔡應賠陳的妻子50萬元。示意圖／ingimage

裸照 婚姻 性侵

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