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網尋交易「人與人連結」 釣到波麗士的白皙賣春女栽了

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

本土疫情尚未平息，員林警分局又查獲企圖交易「人與人的連結」，洪姓女子涉嫌在網路找尋芳客，員警佯稱有興趣，相約在員林大道某汽車旅館見面，洪女一看是警察，當場楞住，坦承防疫期間從事性交易，但不知道對方是誰，也沒留下聯絡方式，警方今天依違反社維法移送裁處。

警方指出，洪女在網路上找交易對象，全套60分鐘、價格5000元，跟喬裝買春客的員警昨天深夜約在某汽車旅館，洪女年約30歲，身高160公分，體型苗條，皮膚白皙，留著一頭長髮，頗有幾分姿色，看起來比實際年齡年輕，當警察亮出身分，她自知無從狡賴，坦承從事性交易維生。

員警當場在她的皮包裡搜出3個保險套，並依防疫規定量測額溫、詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀，即帶往戶外偵詢所製作筆錄：洪女供稱，這段期間從事性交易，都透過網路聯繫，並未留下對方的姓名、聯絡電話，不記得對方是誰。

員林分局長謝錫釗表說，員林分局每天不定時在汽車旅館，出租套房和養生館的周圍執行移動式守望，並以網路巡邏等方式，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。

警方查獲在防疫期間透過網路尋找恩客的賣春女。圖／警方提供
警方查獲在防疫期間透過網路尋找恩客的賣春女。圖／警方提供

員林 汽車旅館 性交易

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