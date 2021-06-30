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他性侵女網友判刑落跑遭通緝 逃往新北再犯案今落網

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

范姓男子涉性侵女網友，去年為高院台中分院依妨害性自主罪判刑1年10個月未到案，今年5月底遭通緝，今年6月初北上新北市再度重施故計犯案，今天為中和警分局偵查隊查獲到案，警詢後將依妨害性自主罪嫌移送新北地檢署偵辦，通緝部分也解送新北檢方代執行歸案。

據了解，32歲范姓男子於107年因傳送女網友裸照及私密處照片，並傳訊「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」等文字訊息恫嚇，逼迫女網友與其發生性行為，去年初為高等法院台中分院依強制性交罪，判處有期徒刑1年10個月，因未到案執行，今年5月26日為台中地檢署發布通緝中。

遭通緝的范男惡行不改，今年6月初又透過網路交友軟體認識年約30歲女網友，並佯裝要購買宵夜為由，前往女網友位於新北市中和區租屋處，趁酒意欲霸王硬上弓，經女被害人反抗後，竟徒手毆打並涉嫌強制性交得逞後逃逸，被害女網友不甘心受辱，向中和警方報案。

警方獲報追查多日，發現范男躲在中和區連城路另一名女網友住處，今天下午埋伏近2小時，趁范男外出購物當場逮捕到案。警詢後將依依妨害性自主罪嫌移送新北地檢署偵辦，通緝部分也解送新北檢方代執行歸案。

范姓男子涉性侵女網友，去年為高院台中分院判刑1年10個月未到案，今年5月遭通緝，6月初再度重施故計犯案，今天為新北市中和警方查獲到案。記者王長鼎／翻攝
范姓男子涉性侵女網友，去年為高院台中分院判刑1年10個月未到案，今年5月遭通緝，6月初再度重施故計犯案，今天為新北市中和警方查獲到案。記者王長鼎／翻攝

通緝

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