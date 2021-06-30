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前立委服務處主任性侵女記者 洩對方全名再遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

前立委李鴻鈞服務處主任張書維前年2月對2名女記者猥褻、性侵，他辯稱遭仙人跳反控誣告，還公布對方的姓名及工作單位，新北地院今年2月依強制猥褻、強制性交等罪判張7年徒刑。新北地檢署再針對他違反個人資料保護法部分偵結，依個資法起訴。

判決指出，張書維前年2月22日中午邀約某電視台女記者參加春酒聚會，見對方帶另一名女記者前來，酒席後提議到KTV續攤，趁包廂沒有其他人的機會，先後趁合唱機會對2人摟肩襲胸和掀裙摸臀，2人出聲制止他仍不以為意。一名女記者藉口先離開後，另一名與張搭上計程車，要送張到汽車旅館休息，不料到了旅館遭張強脫衣服性侵。

審理時張男否認犯行，辯稱KTV內只有自然的男女互動，而且事發之前，已經有約女記者去汽車旅館開房間，只有全裸滾床單，對方也沒有拒絕，但後來因為酒醉睡著都不記得了。

新北地院依2次強制猥褻和1次強制性交論罪，判刑7年。張男上訴二審審理中。

性侵事件曝光後，張男在律師事務所開記者會，鏡頭前直呼2名女記者以及女主管全名，還曝光她們的工作單位。他在記者會上稱，沒有強迫跟他去汽車旅館的女記者，反指女記者說「上我」，更批評女記者的主管散布他的個資。

由於張男指控被害人主動要求發生性行為以及影射遭設局陷害，遭女記者及女主管提告涉犯加重誹謗及違反個資法。張男在偵查時辯稱，他不是主動公開女記者的個資，而是被動回應記者會現場的提問。檢方不採信他的說法，認定他涉犯加重誹謗及違反個資法，請求法院從重依違反個資法量處。

前立委李鴻鈞服務處主任張書維2020年被2名女記者指控性侵，事後他在記者會上公布女記者的全名，更影射女記者設局陷害，遭女記者提告，新北地檢署今偵結，依違反個資法將他起訴。示意圖／Ingimage
前立委李鴻鈞服務處主任張書維2020年被2名女記者指控性侵，事後他在記者會上公布女記者的全名，更影射女記者設局陷害，遭女記者提告，新北地檢署今偵結，依違反個資法將他起訴。示意圖／Ingimage

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