不滿分手將前女友裸照傳給她媽媽 男依恐嚇等罪嫌起訴
林姓男子與17歲少女交往，並要求少女給他下體私密照。去年5月間，林男不滿少女分手，將少女及少女母親加入社群軟體ig群組中，並在裡頭貼上少女的私密照，並威脅要將少女抓走。新北地檢署今偵結，依散佈猥褻物品、恐嚇等罪嫌，將林男起訴。
檢警調查，林男與17歲少女交往，去年2月間，他要求少女給他下體私密照，少女便拍攝下體照傳給林男。
5月時，少女跟林男分手，林不滿，在ig開了一個名為「副本」的群組，將少女與少女母親與其他兩名友人加入群組中，除了上傳少女的下體照還有兩人發生性行為的照片。林男更公開少女的學校及住處地址，稱要叫人去抓她等語。少女及她的母親感到害怕，便報警處理。
林男在偵查時坦承犯行，也明知少女未滿18歲。新北地檢署依製造少年為猥褻行為電子訊號、恐嚇等罪嫌，將林男起訴，林男另涉犯妨害秘密罪嫌則由新北地院少年法庭調查中。
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