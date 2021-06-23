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防疫宅在家上網時間變多 注意言行尺度 小心被告性騷擾

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

防疫3級警戒期間，民眾「宅在家」和上網的時間可能變長，警方提醒在網路社群與人互動時，傳送具露骨性意味郵件、簡訊，或發表具侵略性或性挑逗言論等不當行為觸法，警方接獲檢舉將依法處置，請民眾遵守網路禮儀，友善發言。

基隆市警局婦幼隊今天表示，網路世界「凡走過必留下痕跡」，不論是上線的IP網址，或是瀏覽頁面、登錄網站都會留上紀錄。民眾若遭遇「網路性騷擾」，只要提供明確的證據，執法單位就會讓幕後藏鏡人無所遁形。

婦幼隊表示，「網路性騷擾」是指未經對方同意，將猥褻文字、聲音、圖畫、照片或影像等資料傳送他人。例如傳送具露骨性意味電子郵件或簡訊，或在社群網站或網路聊天室，發表不適宜或具侵略性挑逗言論等。

網路已成為現代民眾工作、社交和娛樂的一部分，警方提醒民眾使用網路社群軟體時，警覺性要提高，不要隨意加陌生人為「朋友」。

如果遇到網路性騷擾，不論是文字、圖片或聲音等，可保留對方騷擾內容作為證據，向網站管理者反映，請站方協助處理。如果仍然無法解決問題，也可尋求警方協助。

吳姓男子拍攝勃起下體照片，上傳「Twitter（推特）」，貼文「覺得如何？喜歡就轉推別害羞」等文字被起訴。律師辯護說照片具一定藝術價值，不屬猥褻物品，吳也沒有猥褻犯意。基隆地院審理後，依妨害風化罪判吳拘役40天。

今年4月間基隆林姓男子透過臉書認識1名女網友，兩人在網路聊天，林的言詞越來越露骨，甚至傳送A片給對方觀看。女網友截圖蒐證並報案遭性騷擾，警方查出林男身分後，將他移送基市府社會處裁罰。

防疫3級警戒期間，民眾「宅在家」和上網的時間可能變長，警方提醒小心觸法。圖／基市警局婦幼隊提供
防疫3級警戒期間，民眾「宅在家」和上網的時間可能變長，警方提醒小心觸法。圖／基市警局婦幼隊提供

性騷擾 猥褻

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