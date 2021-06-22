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2手指滑進「丁字褲」性侵 台邦交國史瓦帝尼王國人士重判驅逐出境

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台灣邦交國史瓦帝尼王國人士盧深樂來台，在夜店以2根手指滑進外籍女留學生的丁字褲，被訴強制性交。台北地方法院審理，盧辯稱2人合意，法官採認被害人指述，判盧有期徒刑3年6月，執行完畢或赦免，驅逐出境。可上訴。

2019年6月2日，盧深樂(MDLULI MANZEZULU SABELO)與本就認識的被害人、被害人的女性友人等人在台北市松山區某水煙館消費，被害人感到水煙館內悶熱，外出透氣。

檢察官指控，盧將被害人帶至水煙館旁暗巷，將被害人壓在牆上、嘗試親吻，伸出2隻手指穿過被害人的丁字褲，插入她的私處，強制性交得逞，盧後來想脫下長褲進一步性侵，被害人脫逃並報警。

法院審理，盧坦承在水煙館外親被害人嘴、將手指伸入她的丁字褲內，辯稱「我們是合意的」。

被害人說，案發當天是為慶祝女性友人畢業，凌晨覺得店內很熱，走出店外吹風、透氣，盧將她帶入巷子性侵；被害人的女性友人稱，被害人說盧用強迫的方式對她做了些事情，她跑去問盧，盧回答做了被害人不喜歡的事；她稱，被害人事後一邊哭泣一邊講話，由證詞可知被害人案發過後心理受傷、難受。

法官認為，盧在偵查中承認用手指插入被害人陰道、肛門，雖事後翻供，但檢察官問案時，尋求通譯協助，通譯問盧時以「put your finger into virgina」來表達「手指插入陰道」的意思，盧未否認。

此外，盧是史瓦帝尼人士，在台多以英語與人交流，也兼任英語教職，對通譯的直白詢問毫無誤解的可能性。

合議庭說，辯護人質疑被害人應無法判別盧以「食指」、「中指」犯案，認為指述過於詳細、刻意，不過，盧既已承認動手指，就算被害人「臆測」手指的稱呼，也不能認定被害人證述不可採。

至於被害人一度撤回告訴，合議庭認為，被害人的台籍友人建議她性侵案訴訟會拖很久、通常在法庭外解決，才會寫撤告簡訊給警察；被害人是外籍人士，不懂台灣司法程序，一時猶豫、迷惘想撤告，另符合常理。

判決書指出，盧誘使被害人到暗巷性侵，造成被害人內心受創、中斷學業，偵審中一再否認犯行，審酌他碩士教育程度，在台兼職教英文、足球，依法量刑，諭知刑畢或赦免後驅逐出境。

檢察官 史瓦帝尼 台灣

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