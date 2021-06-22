學校家暴影片意外揪出女童遭性侵 母男友判8年10月

女童從七歲開始遭母親的同居男友性侵，直到學校老師播放家暴影片，意外勾起女童遭性侵回憶，告訴老師後全案才曝光。示意圖／Ingimage 新北市一名男子利用同居女友外出機會，多次要求女友7歲女兒為他口交，否則恐嚇要打她。直到女童升上國小三年級，導師在班上放家暴影片並寫學習單，女童看到影片中父親毆打母女的畫面，聯想起遭母親男友性侵的過程，跑到老師耳邊說「我被爸爸性侵了」，後續經老師通報輔導室，案件才曝光。新北地院依對未滿十四歲女子犯強制性交等罪，判應執行有期徒刑8年10月。

判決指出，這名女童平常稱呼母親的同居男友為爸爸，這名男子平常也會照顧、管教女童。男子在女童7歲時，趁女友外出上班，進到女童房間，脫掉身上的內褲說：「要不要舔我那邊？」手比自己的下體，女童害怕男子生氣，只好勉強說好，儘管女童說不舒服，男子仍脅迫要打她。

女童稱，男子後續仍會要求她舔下體，否則不買她喜歡的奶茶給她，後來還趁女友手痛無法幫女童洗澡，強迫女童口交得逞。

直到女童小學三年級時，班導師在班上放家暴影片並寫學習單，女童看到影片中父親毆打母女的畫面，聯想起遭母親男友性侵的過程，跑到老師耳邊說「我被爸爸性侵了」，老師仔細詢問後，認為女童說的話真實性很高，後續經老師通報輔導室，案件才曝光。

女童經八里療養院鑑定，認為她對男子有焦慮及害怕的反應，且對母親是否能保護她缺乏信心，由於女童描述事件清晰，因此鑑定報告認為女童證述可信度高。

男子在法庭上承認有為女童洗澡，也曾協助照顧、管教女童，但他否認性侵女童。男子辯稱，洗澡洗很久是因為女童都會順便上廁所，他更質疑是女童的外祖母唆使女童，因為外祖母不喜歡他。

女童母親證稱，確實曾因手痛請男友幫女兒洗澡，有一次洗很久，她就唸了男友怎麼洗那麼久。

新北地院認為女童所述前後一致，加上證人的證詞以及司法詢問員的證述及鑑定報告，可以補強女童證述的真實性，因此合議庭不採信男子的辯詞。合議庭認為，男子與女童同居，以父親的關係跟她相處，卻性侵她，事後未取得女童的諒解，因此依未滿十四歲女子犯強制性交罪，處7年6月，又依對未滿十四歲女子為性交，處3年6月，應執行8年10月。可上訴。