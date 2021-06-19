快訊

中和環球購物中心有員工確診 今停業消毒、明恢復營業

美捐贈75萬劑、我購41萬劑莫德納疫苗 明天先後抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男拐少女3天嘿咻6次 還惡劣PO文稱她「專長援交」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園江姓男子以3萬元誘拐15歲國中少女上汽旅，短短3天內和她發生6次性行為，事後沒給錢還在臉書PO對方照片、姓名，惡劣稱她「專長援交」，幾天後再1人分飾兩角，佯稱介紹工作騙另名女子開房間，恫嚇身上有槍硬上她2次；檢方偵結依兒少性剝削、強制性交等罪嫌起訴他。

檢警調查，江男（33歲）去年5月17日透過臉書認識1名15歲少女，傳訊稱「我1000元跟妳買1張胸部和下體照好嗎」，他見對方不願意，又提議說「3萬元當性交易代價」，因少女單純無知又缺錢花用最後就答應。

結果江5月19日、20日及21日，一連3天約少女到汽車旅館發生6次性行為，其中間隔最短還不到2小時，多次深夜結束後，一覺醒來又要求對方繼續，直到21日一早8點多才結束讓少女回家。

未料江隔天竟向少女稱「這個我幫妳分享一下」、「去你們學校社群分享」，並在臉書張貼她的照片，還發文揭露她姓名、學校，並惡劣寫下此人專長援交、吸大麻，腳踏兩條船等，詆毀少女的名譽。

幾天後江男再利用類似手法，透過手機社交軟體認識1名成年女子，還1人分飾兩角把她唬得團團轉，並假藉要介紹工作為由約出門，帶到汽車旅館在恫嚇自己身上有帶槍，女子嚇到不敢反抗，最終慘遭江硬上2次。

由於桃園警方接連獲報，循線逮捕江男依妨害性自主罪嫌送辦，檢方訊時，江僅坦承有發生性行為等客觀事實，但對於恐嚇、強制性交等則交代不清。

但少女、女子均指證歷歷，除提出相關對話截圖、臉書PO文等證據，另2人的衣物也採集到江的DNA，並有汽車旅館監視器畫面佐證。檢方偵結依兒少性剝削、強制性交、恐嚇及誹謗等罪嫌起訴他，建請依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

江男接連誘拐少女性交易、對女子硬上，檢方依兒少性剝削、強制性交等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
江男接連誘拐少女性交易、對女子硬上，檢方依兒少性剝削、強制性交等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

汽車旅館 性行為 恐嚇 妨害性自主

延伸閱讀

桃園男子以為警察忙著防疫 10天涉偷8輛機車

13歲少女痛經嚴重 竟被查出竟有兩個子宮

桃園3歲男童曾因溺水腦麻 今呼吸微弱送醫搶救仍不治

桃園加碼非自願離職勞工子女就學補助 最高可領1萬8

相關新聞

桃園男拐少女3天嘿咻6次 還惡劣PO文稱她「專長援交」

桃園江姓男子以3萬元誘拐15歲國中少女上汽旅，短短3天內和她發生6次性行為，事後沒給錢還在臉書PO對方照片、姓名，惡劣稱...

色大叔KTV強摸嫩妹下體 被逮拉男友救援「我是同志」

22歲的正妹小玉（化名）參加好友慶生派對，後來小玉到洗手間如廁時碰到熟男阿光（化名），沒料阿光卻突然伸出狼爪摸她下體還誇...

徵男裸體模特兒幫忙打手槍 毒蟲遭控猥褻獲不起訴

一名家住台北市大安區的毒蟲侯凱允，被控在網咖搭訕兩名男網友當裸體畫模特兒，要求「面試」並幫忙「打手槍」，事後兩人控告他強...

趁單獨授課摸女學生胸 語言老師遭起訴

新北一名鍾姓教師教授語言課程，今年1月間單獨為女學生上課時，三度摸她的胸部。鍾男坦承摸胸，但辯稱女學生沒有反抗。新北地檢...

惡男分飾四角 自稱娛樂公司董事長脅迫女子上床

一名黃姓男子去年在臉書上以暱稱「陳狄」認識一名女子，自稱為海納百川娛樂公司董事長，可以洽談演藝工作，與女子約見面後，撫摸...

營區飲酒遭士官性侵全都錄 女兵趁機逃離求助連長

曾服役於陸軍六軍團的呂姓上士去年找來同袍A女在寢室偷喝酒，竟然趁她醉倒躺在床上時性侵，還拍下整段過程，後來A女醒來趁機跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。