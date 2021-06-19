桃園男拐少女3天嘿咻6次 還惡劣PO文稱她「專長援交」

桃園江姓男子以3萬元誘拐15歲國中少女上汽旅，短短3天內和她發生6次性行為，事後沒給錢還在臉書PO對方照片、姓名，惡劣稱她「專長援交」，幾天後再1人分飾兩角，佯稱介紹工作騙另名女子開房間，恫嚇身上有槍硬上她2次；檢方偵結依兒少性剝削、強制性交等罪嫌起訴他。

檢警調查，江男（33歲）去年5月17日透過臉書認識1名15歲少女，傳訊稱「我1000元跟妳買1張胸部和下體照好嗎」，他見對方不願意，又提議說「3萬元當性交易代價」，因少女單純無知又缺錢花用最後就答應。

結果江5月19日、20日及21日，一連3天約少女到汽車旅館發生6次性行為，其中間隔最短還不到2小時，多次深夜結束後，一覺醒來又要求對方繼續，直到21日一早8點多才結束讓少女回家。

未料江隔天竟向少女稱「這個我幫妳分享一下」、「去你們學校社群分享」，並在臉書張貼她的照片，還發文揭露她姓名、學校，並惡劣寫下此人專長援交、吸大麻，腳踏兩條船等，詆毀少女的名譽。

幾天後江男再利用類似手法，透過手機社交軟體認識1名成年女子，還1人分飾兩角把她唬得團團轉，並假藉要介紹工作為由約出門，帶到汽車旅館在恫嚇自己身上有帶槍，女子嚇到不敢反抗，最終慘遭江硬上2次。

由於桃園警方接連獲報，循線逮捕江男依妨害性自主罪嫌送辦，檢方訊時，江僅坦承有發生性行為等客觀事實，但對於恐嚇、強制性交等則交代不清。