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徵男裸體模特兒幫忙打手槍 同志毒蟲遭控性侵獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名家住台北市大安區的毒蟲侯凱允，被控在網咖搭訕兩名男網友當裸體畫模特兒，要求「面試」並幫忙「打手槍」，事後兩人控告他強制性交，但台北地檢署查出當網友表明不願之後侯男就停手，沒有違反其意願，今依罪嫌不足不起訴。

檢方調查，去年7月間，侯男（38歲）化名「米米」誘騙一名男網友上當，並在他房間對男網友口交、肛交，甚至吸食安非他命，男網友受制於人，直到早晨才打電話報警說有人吸毒，警察登門。

此外，7月間，侯男在某捷運站出口搭上一名身著制服正要騎腳踏車上學的男高中生（17歲），自稱是華岡藝校美術系畢業的畫家，徵求裸體畫模特兒，且需要知道生殖器勃起角度最大值，於是先在公廁替男學生口交，看他勃起狀況以決定是否合適。

接著，侯男帶著男學生回住處，播放A片給男學生看、請他自瀆、替他口交等足以引起其性慾之方式，過程中兩人互相口交、肛交，侯男也吸食毒品。校方發現男學生未到校，通知家長，家長等兒子返家詢問發生此事，他才緩緩道出被性侵

侯男上述兩件案件，檢方認為涉犯強制性交罪，已於去年11月30日提起公訴。另外，有兩名網友控告，在網咖被侯男搭訕要求擔任裸體模特兒，事成可獲得5萬元酬金。經兩人同意後，不同日期約在侯男住處「面試」。

檢方調查，「面試」當時侯男稱想「驗貨」，欲仔細看對方生殖器特徵及勃起狀態，於是幫對方「打手槍」以達到勃起，後來兩名網友都感到不舒服而拒絕，侯男只好停手，但仍苦苦哀求希望能繼續。事後，兩名網友各別提告侯男涉強制性交罪。

檢方查出，侯男一開始確實是經兩名網友同意而幫對方「打手槍」，直到對方中途感到不舒服而向他表示拒絕，他也有停手，只是軟性懇求對方能否繼續，並沒有強制及違反對方意願，因此不符合法定構成要件，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

一名家住台北市大安區的毒蟲侯凱允，被控在網咖搭訕兩名男網友謊當裸體畫模特兒，要求「面試」並幫忙「打手槍」，事後兩人控告他強制性交，但台北地檢署查出侯男沒有違反其意願，今依罪嫌不足不起訴。圖／本報資料照。
一名家住台北市大安區的毒蟲侯凱允，被控在網咖搭訕兩名男網友謊當裸體畫模特兒，要求「面試」並幫忙「打手槍」，事後兩人控告他強制性交，但台北地檢署查出侯男沒有違反其意願，今依罪嫌不足不起訴。圖／本報資料照。

面試 模特兒 性侵 同志

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