惡男分飾四角 自稱娛樂公司董事長脅迫女子上床

一名黃姓男子去年在臉書上以暱稱「陳狄」認識一名女子，自稱為海納百川娛樂公司董事長，可以洽談演藝工作，與女子約見面後，撫摸親吻女子，並錄下女子的呻吟聲。他又分飾另名工作人員，跟女子索取裸露的照片為演藝工作建檔。黃男遭女子封鎖後，又分飾第三角色Jim、第四個角色「Jeff」，以裸照威脅女子發生性行為得逞，女子不堪持續被威脅而報警。新北地檢署今偵結，依強制性交等罪嫌起訴黃男。

檢警查出，黃姓男子從2020年3月初以暱稱「陳狄」在臉書上認識一名女子，他謊稱是海納百川娛樂公司董事長，可以幫女子洽談演藝工作，將女子約出來後，在旅館中親吻、撫摸女子，更偷偷錄下她的呻吟聲。

後續，黃男以「黃佳宜」的名稱跟女子接洽：「阿狄說有跟你接觸，你是真的想了解嗎？」「先拍照建檔給我們吧」等語，將女子約在旅館中，拍攝裸露胸部的照片，但實際上，黃男根本沒有要介紹女子演藝工作。

黃男後續再用「陳狄」身分，表示他握有女子裸照及呻吟錄音檔，如果不跟他發生性行為，就要將裸照傳給女子的男友，並公布在臉書上。女子害怕，就直接封鎖黃男的帳號。

黃男想方設法，在8月間，分飾第三個角色「Jim」，並透過推特詢問女子是否曾拍過裸照，女子詢問在哪看到的，黃男表示別人傳的，更描述女子的性徵。後續他用微信「Jeff C」的名稱，以流出照片來威脅女子發生性行為，並表示如果女子跟他見面，就會刪掉檔案。

女子在10月間跟黃男約在旅館見面，她表達不願發生性行為，但為了將檔案刪除，在黃男的威脅下發生性行為。黃男食髓知味，持續威脅女子，稱要把裸照外流到Dcard上，稱「再出來一次就好啦」，女子怒回：「那時候就說好只有一次，不要這樣，可以尊重我的意願嗎？」

黃男持續以「最後一次」威脅女子，更不斷說「好想聯絡妳男友」等語，更稱「15:30一定po在dcard上，快來給我幹，不然自負風險」。女子只好再度跟他見面並發生性行為。後續黃男反悔，反覆以裸照威脅，女子不堪其擾報警。

黃男在偵查時否認恐嚇及性侵女子，他說根本沒有裸照及錄音檔，「都是開玩笑的」，更說女子曾說過「性事那種你確實沒逼」，而且女子沒在事發第一時間報警，強調自己沒有性侵女子。