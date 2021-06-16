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車伕辯不知載美女去應召 她說每次都把錢交給他

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

張男在應召站擔任車伕角色，負責載應召女至摩鐵性交易，去年載陳女去高鐵戀館汽車旅館汽車旅館性交易；陳女沐浴後為警查獲，張辯稱不知陳女是要去性交易，但陳女證稱每次性交易後都把錢交給他。台中地院依妨害風化罪將他判刑1年。

合議庭審酌，張男（64歲）有多次犯妨害風化前科，仍不知警惕，不思依循正當途徑謀取所需，於假釋期間再犯本案以媒介女子與他人為性交方式牟利，敗壞社會風氣及善良風俗，並視國家法律禁止圖利媒介性交之禁令於無物，予以判刑。

判決書指出，張男與暱稱「可樂」、「老賴茶棧」及其餘不詳之召站成員，於去年8月25日前起，由張負責駕駛自用小客車擔任俗稱「車伕」工作，工作內容為於應召站不詳成員對外招攬男客後，張再依指示駕車搭載應召女子前往指定地點從事全套性交易。

應召站成員於網路上張貼「ANGEL；天使心台中外約（加入官方LINE）優質妹妹，專屬你的一對一客服…挑選你喜愛的美眉」等促使人為性交易之文字廣告，經中市烏日警分局

警員執行網路巡邏時發現上開訊息，遂加入上開LINE帳號，並與該應召站成員LINE暱稱「可樂」聯繫，雙方約定以5200元（包含車資）價格，在中市烏日區「高鐵戀館汽車旅館」，從事全套性交易後。

應召站LINE暱稱「老賴茶棧」成員隨即以LINE分別通知張及應召站陳姓女子，張男便於同日下午，駕駛自用小客車載送陳女前往「高鐵戀館汽車旅館」為性交易，陳女進入「高鐵戀館汽車旅館」房間沐浴完成後，警員隨即表明身分，並循線查獲張男。

張辯稱不知陳女是要去性交易，但陳女證稱每次性交易後都把錢交給他，台中地院依妨害風化罪將他判刑1年。

張男在應召站擔任車伕角色，負責載應召女至摩鐵性交易，去年張男載陳女去摩鐵性交易，陳女沐浴後為警查獲，張辯稱不知陳女是要去性交易，但陳女證稱每次性交易後都把錢交給他，台中地院依妨害風化罪將他判刑1年。圖／本報資料照
張男在應召站擔任車伕角色，負責載應召女至摩鐵性交易，去年張男載陳女去摩鐵性交易，陳女沐浴後為警查獲，張辯稱不知陳女是要去性交易，但陳女證稱每次性交易後都把錢交給他，台中地院依妨害風化罪將他判刑1年。圖／本報資料照

性交易 應召站 汽車旅館

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