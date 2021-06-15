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墳墓旁、養鴨場、高架橋下 雲林男猥褻性侵2女童判6年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

許姓男子以金錢、食物或購買物品，利誘2名女童與他發生性關係，從2017年9月至2018年6月，帶女童小春（化名）、小秋（化名）至彰化縣和雲林縣的墳墓旁、高架橋下、養鴨場，由2童為他打手槍、口交，共犯6罪，二審審理時，許與2童的家人達成和解，已賠償小春的家人20萬元，但要賠小秋的家人30萬，借不到錢，尚未給付。台中高分院依加重強制性交等罪將許男判刑6年。可上訴。

許男從2017年9月至2018年6月，先後犯下6罪，第一次帶2名女童至私人墳墓旁，由小春為他打手槍，再由小秋為他口交，事後給小春新台幣100元、給小秋200元。第二次帶2童至鬼屋附近的高架橋下，由小春為他打手槍、小秋為他口交，事後他去便利商店購買貼紙簿、貼紙、奇趣蛋、牛奶及麵包等給2童。

其餘4次發生在防空洞、養鴨場、高架橋下，許男要求2童為他打手槍或口交，事後他帶2童去麥當勞吃兒童餐，或許男給付2童200元至500元不等。

台中高分院審理時，許男與2童的家人達成和解，與被害人小春的法定代理人和解部分，已依和解書的約定全數支付新台幣20萬元而為賠償；至於許男須調解筆錄支付予小秋的家人30萬元部分，許男因原預定借款者未能出借款項，而未為履行。

合議庭審酌，許男明知被害人均為年幼兒童，身心發展尚未健全，對於性知識及自主能力均未臻成熟，竟引誘2童為有對價性交、猥褻行為，嚴重戕害被害人身心發展，予以判刑。

許姓男子以金錢、食物或購買物品利誘2名女童，與他發生性關係，台中高分院依加重強制性交等罪將許男判刑6年。圖／本報資料照
許姓男子以金錢、食物或購買物品利誘2名女童，與他發生性關係，台中高分院依加重強制性交等罪將許男判刑6年。圖／本報資料照

高架橋 猥褻 麥當勞

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