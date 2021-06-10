性侵女還辱對方「那麼濕了」 惡男遭判刑4年
林姓男子與女子小真（化名）及其男友三人同在軍中服役，2019年8月晚間小真的男友受訓不在，只有林與小真共處租屋處，林見小真心情不好在陽台上抽菸，竟佯裝安慰，隨後強吻小真，並利用體型優勢強脫對方衣褲性侵，過程中還戲謔「妳下體都那麼濕了，妳還說不要」，事後，小真因此被醫院診斷有創傷後壓力症候群、伴有憂鬱情緒；新竹地院審理終結，林被依強制性交罪判刑4年。
小真控訴，林男曾以家人要到新竹想借住一晚為理由，挑男友到南部受訓時要求到租屋處看一下地點，趁她在陽台抽菸心情不好之際假借安慰，隨後就將嘴湊上來欲親吻，當時她嚇了一跳連忙拒絕，但林卻直接將她公主抱上床，並想將她的衣褲脫掉。
小真指出，期間她不斷掙扎，大喊「不要」，但林男仍霸王硬上弓將她性侵，還嘲笑「妳下體都那麼濕了，妳還說不要」，她遭侵犯後，帶著手機躲進浴室，用LINE向男友求救，不料林竟用硬幣強行打開浴室的門，還用電話告訴男友她是在鬧、在開玩笑的，林直到離開前才向她道歉，她則向警方報案。
林男則否認性侵小真，稱兩人是合意性交，小真喊「不要」及抗拒推僅是女性的矜持，他若有強硬性侵，小真也揮動雙手及踢腳抵抗，兩人怎會無明顯外傷。
但法官衡量兩人身高體重，林男的身形、體力明顯較有優勢，將小真壓制並不難，也不會造成小真明顯外傷，加上小真指證歷歷，過程交代鉅細靡遺，因此不採信林的說詞。
法官認為，林男為滿足一己私慾，竟漠視他人性自主決定權及身體控制權對小真性侵，恐對小真日後人際關係及人格成長造成影響，且林犯後否認犯行，看不出悔意，審酌依強制性交罪判刑4年。
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