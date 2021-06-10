快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

性侵女還辱對方「那麼濕了」 惡男遭判刑4年

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓男子與女子小真（化名）及其男友三人同在軍中服役，2019年8月晚間小真的男友受訓不在，只有林與小真共處租屋處，林見小真心情不好在陽台上抽菸，竟佯裝安慰，隨後強吻小真，並利用體型優勢強脫對方衣褲性侵，過程中還戲謔「妳下體都那麼濕了，妳還說不要」，事後，小真因此被醫院診斷有創傷後壓力症候群、伴有憂鬱情緒；新竹地院審理終結，林被依強制性交罪判刑4年。

小真控訴，林男曾以家人要到新竹想借住一晚為理由，挑男友到南部受訓時要求到租屋處看一下地點，趁她在陽台抽菸心情不好之際假借安慰，隨後就將嘴湊上來欲親吻，當時她嚇了一跳連忙拒絕，但林卻直接將她公主抱上床，並想將她的衣褲脫掉。

小真指出，期間她不斷掙扎，大喊「不要」，但林男仍霸王硬上弓將她性侵，還嘲笑「妳下體都那麼濕了，妳還說不要」，她遭侵犯後，帶著手機躲進浴室，用LINE向男友求救，不料林竟用硬幣強行打開浴室的門，還用電話告訴男友她是在鬧、在開玩笑的，林直到離開前才向她道歉，她則向警方報案。

林男則否認性侵小真，稱兩人是合意性交，小真喊「不要」及抗拒推僅是女性的矜持，他若有強硬性侵，小真也揮動雙手及踢腳抵抗，兩人怎會無明顯外傷。

但法官衡量兩人身高體重，林男的身形、體力明顯較有優勢，將小真壓制並不難，也不會造成小真明顯外傷，加上小真指證歷歷，過程交代鉅細靡遺，因此不採信林的說詞。

法官認為，林男為滿足一己私慾，竟漠視他人性自主決定權及身體控制權對小真性侵，恐對小真日後人際關係及人格成長造成影響，且林犯後否認犯行，看不出悔意，審酌依強制性交罪判刑4年。

林男見小真心情不好在陽台上抽菸，竟佯裝安慰，隨後強吻小真，並利用體型優勢強脫對方衣褲性侵；新竹地院審理終結，林被依強制性交罪判刑4年。圖／報系資料照
林男見小真心情不好在陽台上抽菸，竟佯裝安慰，隨後強吻小真，並利用體型優勢強脫對方衣褲性侵；新竹地院審理終結，林被依強制性交罪判刑4年。圖／報系資料照

性侵 新竹

延伸閱讀

嘉市某市場自治會前會長性侵女移工 判4年4月上訴駁回

護理師誤信推拿私處淋巴結「才能生」 整脊師性侵判5年

中正印度生性侵櫻花妹判3年半 竟換「感謝日本」大頭貼

從9歲到成年！被惡叔性侵長達10年 姪女崩潰報警

相關新聞

女大生最後防線被男友攻破提告性侵 法官判男大生無罪

男大生阿龍（化名）去年到女大生小鳳（化名）租住處，要求與她嘿咻，小蘋表示不進行婚前性行為，阿龍表示不會進行性交行為，她同...

色膽包天！男趁女子在家過夜摸胸脫褲 對方丈夫睡在旁

新北市呂姓男子疑似假借聚餐名義，共2次邀約他的一名女性友人夫婦到家作客過夜，竟趁對方夫妻熟睡，2次入房親吻女性友人，掀開...

人夫見朋友女友熟睡起獸心 趁機性侵友情決裂檢起訴

台中市洪姓男子與妻子經營熱炒店，去年底洪與妻子、王姓友人及其女友在店內喝酒聊天，王女友睡在店內，洪見當時王已離開、妻子也...

小三否認嘿咻僅認打嘴砲 法官認證據夠了判賠人妻

女子小春（化名）發現丈夫許男手機通訊軟體，有與大學女同學小秋（化名）親密對話，許男並坦承與小秋有2次嘿咻，經小春請求損害...

男尾隨女至登山步道 撕內衣摩下體辯：沒服藥控制不住

罹患非典型自閉症的19歲男子，去年尾隨1名登山女子至台北市一處登山步道，竟強推女子進草叢，強吻、揉胸撕裂運動內衣，甚至用...

護理師誤信推拿私處淋巴結「才能生」 整脊師性侵判5年

民俗整脊治療師蘇雍為一名護理師處理「骨盆歪斜」，他藉口淋巴淤積嚴重，恫不處理可能罹患癌症、影響生育，指示女方脫光衣服躺床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。