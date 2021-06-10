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女大生最後防線被男友攻破提告性侵 法官判男大生無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男大生阿龍（化名）去年到女大生小鳳（化名）租住處，要求與她嘿咻，小蘋表示不進行婚前性行為，阿龍表示不會進行性交行為，她同意對方可以撫摸親吻，沒想到阿龍強行進入，小蘋提告，阿龍辯稱「有跟她說過我不會插入，但後來因為擦搶走火，她沒有反抗，也沒有叫人」，二審認無證據證明阿龍有強制性交犯行，以罪嫌不足，判阿龍無罪。檢察官可上訴三審。

檢方起訴指出，阿龍與小鳳為大學生，雙方並交往成為男女朋友，他於去年1月8日傍晚，以共同念書為由，前往她校外的租屋處，雙方並一同躺在床上休息，阿龍要求小蘋發生性行為，並脫掉自身之衣物，及壓制小蘋脫掉她衣物。

小鳳表示不進行婚前性行為，阿龍表示不會進行性交行為，她乃同意他可以撫摸、親吻，然阿龍卻突然違反約定，不顧她的反抗，強行壓制她性侵得逞。檢察官依強制性交罪起訴阿龍。

阿龍辯稱「婚前不進行性行為她沒有說過，我覺得她說不要是在撒嬌的意思，她說不要只有講一、二次，我是有跟她說過我不會插入，但後來因為擦搶走火，我雙手當時都抱著她，我沒有摀住她嘴巴，她隔壁有人，隨時可以叫人，她沒有反抗，也沒有叫人」。

小鳳證稱「我跟他說我不進行婚前性行為，而且我講很多次，他告訴我他不會插入，所以我同意他摸、親我，但是他後來還是插入我的陰道，我告訴他我很痛，為何要騙我不插入還插入，我叫他出去並用小腿踹他下半身，但是因為我大腿被固定住，所以沒有辦法把他推開，過程中我尖叫的時後他就用左手將我的嘴巴捂住，我無法反抗」。

證人小如證稱「小鳳跟我說她當時在睡覺，他脫她的褲子，但是她也沒想那麼多，沒有做什麼反應，後來覺得下面濕濕的，她驚覺事情不對勁後，就已經被壓了，我是覺得她口氣很平順、冷靜的感覺」。

合議庭認被害人倘遭性侵害，應試圖脫免侵害，可能產生肢體掙扎、反抗動作，阿龍為達性交目的必將施以強制力，則被害人身體、四肢衡情亦當會留下傷痕，但小鳳除處女膜、受傷外，其餘包括頭面部、頸肩部、胸腹部、背臀部、四肢，均無明顯傷痕、外傷，因此法官認無積極證明阿龍強制性交犯行，遂判他無罪。

男大生阿龍（化名）去年到女大生小鳳（化名）租住處，要求與她嘿咻，小蘋表示不進行婚前性行為，阿龍表示不會進行性交行為，她同意對方可以撫摸親吻，沒想到阿龍強行進入，二審認無證據證明有強制性交犯行，遂以罪嫌不足，判阿龍無罪。圖／本報資料照
男大生阿龍（化名）去年到女大生小鳳（化名）租住處，要求與她嘿咻，小蘋表示不進行婚前性行為，阿龍表示不會進行性交行為，她同意對方可以撫摸親吻，沒想到阿龍強行進入，二審認無證據證明有強制性交犯行，遂以罪嫌不足，判阿龍無罪。圖／本報資料照

性行為 性侵 檢察官

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