男尾隨女至登山步道 撕內衣摩下體辯：沒服藥控制不住

罹患非典型自閉症的19歲男子，去年尾隨1名登山女子至台北市一處登山步道，竟強推女子進草叢，強吻、揉胸撕裂運動內衣，甚至用生殖器摩擦女子下體，女子驚嚇稱「我有心臟病」男子才罷手，隨即丟掉身上帽T逃逸。士林地方法院評估，雙方已和解，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，給予緩刑機會。

男子和被害女子不認識，兩人在去10月24日下午2時許，搭乘同一輛公車，都在同一站下車，男見女子獨自前往登山步道，竟尾隨在後，在登山步道內上前摸女子屁股，女子見狀轉身要逃下山，男強行抓住女子手臂，推倒至步道旁草叢。

男強吻女子臉、鼻子、嘴巴，又伸出狼抓揉胸，撕裂女子運動內衣，甚至脫下褲子用生殖器磨蹭女子下體。當他強拉女子外褲、內褲，女子不斷地喊叫「我有心臟病」男子才停止猥褻行為，並丟下身上的帽T等物離去。

女子遭侵犯後報警求救，警方到場查扣男子的衣物依法偵辦。男子到案辯稱，患有非典型自閉症等心理疾病，長期服藥降低性慾，但因考試期間經醫師同意，延後施打針劑服用藥物，才沒辦法控制自己的行為。

法官認為，男子在強制猥褻過程中，能理解被害女子所稱，心臟病會致命等語，才結束猥褻行為，犯後變裝逃逸隱匿犯行，行為時沒有因疾病，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低或喪失；且任意停藥，無減刑適用。