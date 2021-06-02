8歲女娃畫出「壞人圖」 堂哥猥褻堂妹判刑3年6月

北部一名男子除夕夜與家族聚會，藉玩遊戲搓揉8歲堂妹陰部，檢方依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage

北部一名男子除夕夜與家族聚會，藉玩遊戲搓揉8歲堂妹陰部，檢方依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴；男子不認罪，堂妹畫夢境圖畫出堂哥還註記「壞人」，台北地方法院再綜合親人證詞，認定男子有罪，判他有期徒刑3年6月。可上訴。

檢察官指控，2019年2月4日除夕晚間，男子在新北市新店區爺爺住處房間，與當時8歲的堂妹玩搔癢遊戲，順勢以手搓揉堂妹外陰部，因姑姑進房間喊叫，才停止猥褻動作先行離去。

同日稍晚，男子折返房間，再拉扯堂妹的腳，命令堂妹躺在床上，繼續搓揉堂妹的外陰部，雖然堂妹以腳踢方式反抗，他置之不理，直到堂妹喊「姑姑來了」才罷手，堂妹向家人陳述，婦幼警察隊報請檢方偵辦，起訴男子。

法院開庭，男子坦承知道2019年2月堂妹未滿14歲，否認犯行；他的律師說，被害人不滿9歲，兒童證詞無法作犯罪證據，且，爺爺住處客廳與房間近在咫只，男子不可能肆無忌憚犯案。

8歲女娃說，當天爺爺發完紅包，她洗完澡、穿好衣服，和姊姊在阿嬤房間的床上玩牌，堂哥進來搶她的牌，姊姊便在床角看手機，堂哥搔她癢，「有用手搓我上廁所的地方」。

女娃說，後來堂哥再次進房間「用手碰我尿尿的地方」，她用腳踢、但踢不到，就假裝說「姑姑來了」，後來爸爸、媽媽在阿嬤房間討論發生的事， 此外，女娃的姊姊也做出相類似的證述。

法官因此認為，姊、妹2人對堂哥猥褻的時序、場域、過程說法一致，無明顯矛盾或瑕疵，姊妹倆的姑姑也稱，曾制止男子對8歲堂妹搔癢，證詞都可信。

判決指出，案發後被害人家屬報案，4個月後，8歲女娃所繪製的夢境圖，出現堂哥持槍朝她發射子彈、她哭喪的表情，另一幅夢境圖，則畫出與家人同坐聊天，堂哥兩手分持手槍、刀子，女娃還以手寫文字註記堂哥是「壞人」。

判決指出，被害人歷經家暴中心9次心理諮商，心理師評估個案為「對性騷擾經驗存有陰影」、「會重複回想起事件過程，因地點發生在爺爺奶奶家中」、「目前安全感來源是父親的理解和保護」，都足以證明受害，判堂哥有罪。