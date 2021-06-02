快訊

隔離走一遭 吳崢：疫情下焦慮爆棚 別讓疫情撕裂同理心

情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

女大生泣訴想當藝人遭性侵 卻反常在摩鐵房內開直播 男判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市蔡姓男子被控利用女大生在UP直播擔任直播主想當藝人的心理，前年2月間以介紹偶像劇導演為由，誘騙她南下台南，入住中西區某摩鐵房間等候機會，揚言「妳不先服侍好我，我怎麼帶妳見導演」，女大生拒絕被蔡阻止離房，最後仍乖乖就範，事後哭訴遭性侵，但案發後女大生未求救，還在房內開直播1小時有違常理，且供述多所矛盾，台南地院合議庭判蔡無罪。

蔡表示，他和女方是2019年1月底、2月初在UP直播認識，之前他曾經跟女方說要幫她介紹導演，但當天她來台南並不是為了介紹導演這件事，純粹是來台南玩。他說，案發當天他們先到摩鐵訂房間，再去打麻將，傍晚再回到摩鐵，在摩鐵內他們發生性行為，之後大約晚上9時多他有出去吃東西，女方則說要做直播，所以沒有跟他一起出去。他強調，性行為是在女方同意的狀態下發生的，他之前有跟女方提過想包養她。

女大生表示，2019年2月15日那天他會去台南，是因為蔡找她要去簽約和介紹導演給她，她投資蔡融資貸款，總共投資22萬5千元，蔡則說有認識的導演可以帶她拍戲。當天中午12時左右到了台南，蔡坐計程車來接她，先去摩鐵登記住宿，蔡說導演之後會在摩鐵跟她見面，說要看她的談吐之類的。

她表示，傍晚進到摩鐵之前，他們先去另一個地方打麻將，她都坐在那裡滑手機，她有問被告簽約的事情，蔡說打完麻將再去，她從中午等到下午很累，離開後就去摩鐵，等很久導演都沒有出現，她想要離開，蔡就說「我不好好服侍他，我怎麼帶你去見導演」。她想要走被拉住，強迫她口交，又脫下她下半身衣物，她一再掙扎說「不要」，仍遭性侵。

她說，到浴室內沖洗完畢出來後發現蔡拿走她的手機，她把手機搶回來發現他把兩人對話都刪除了，且說他爸爸是地方角頭，並威脅她不得對外張揚，她會怕沒有報警或打給認識的人求救。然而，她在蔡外出時開直播，她說，因為和直播平台有簽約，每天都要進行至少1小時的直播，沒有直播會被罰錢。

台南地院認為，案發前女方已擔任直播主半年，並非全無工作經驗與社會歷練，且到達台南後即已知悉將與導演約在摩鐵內見面，並已辦理登記入住事宜，對蔡表示約定見面地點在摩鐵內不覺有異？且陪同蔡玩打麻將數小時期間，均無任何反應，反倒自在滑手機？

且指述遭性侵害過程及案發後關於與導演見面一事、蔡中途離開狀況、事後有無將本案告知他人等情，已有多處矛盾。同時，蔡既已離開，但女方並未離開反而留在該處進行超過1小時直播，且完全未以電話或通訊軟體聯絡家人、朋友，有違常理。

女大生哭訴遭蔡姓男子性侵，台南地院審理時，發現案發後女大生未求救，還在房內開直播1小時有違常理，且供述多所矛盾，最後判蔡無罪，可上訴。圖／本報資料照
女大生哭訴遭蔡姓男子性侵，台南地院審理時，發現案發後女大生未求救，還在房內開直播1小時有違常理，且供述多所矛盾，最後判蔡無罪，可上訴。圖／本報資料照

直播主 摩鐵 麻將

延伸閱讀

「狼人殺」主持群開直播 吸1.3萬人上線觀看

Melody直播和粉絲尬聊 邊小酌邊做菜好愜意

畢典直播有夠乾？家長回傳超感人一幕 師感動

中山大學女大生回租屋處未戴鑰匙 爬外牆破門失足送醫

相關新聞

哥看妹遭雇主玷辱未制止 媽向鄉代會副主席求援

有智能障礙的阿忠（化名）、小蘋（化名）兄妹，在黃男經營的資源回收廠工作，黃被控多次猥褻、性侵小蘋，被害人小蘋說「哥哥沒有...

女大生泣訴想當藝人遭性侵 卻反常在摩鐵房內開直播 男判無罪

台南市蔡姓男子被控利用女大生在UP直播擔任直播主想當藝人的心理，前年2月間以介紹偶像劇導演為由，誘騙她南下台南，入住中西...

小三傳驗孕棒照嗆「他剛找我打完砲」 人妻氣到流產提告

一名人妻指控丈夫大搞婚外情，小三還傳訊息嗆聲「他才剛來找我打完砲欸」，並附上驗孕棒照片等，害她不幸流產，她提告要求丈夫、...

彰化「九頭身」賣淫女遭查獲 號稱月收入30萬

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國警方強力追查「人與人的連結」，防範疫情破口，彰化警方日前在彰化市一家汽車旅館查獲一名30歲張姓...

性侵犯提證據要證明清白 反證明她意識不清遭玷辱

彰化縣民王姓男子去年到中市夜店飲酒，搭訕酒醉的女子小美（化名），利用送小美前往友人套房借住，趁機性侵得逞，王辯稱小蘋沒有...

北部某安置機構女老師拍男童裸照 父母涉滅證也遭起訴

北部某基金會一名蕭姓女生活輔導員，被控要求男童沐浴不能關門，讓她拍照留念。台北地檢署查出有八名男童受害，最小者案發時年僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。