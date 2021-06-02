女大生泣訴想當藝人遭性侵 卻反常在摩鐵房內開直播 男判無罪

台南市蔡姓男子被控利用女大生在UP直播擔任直播主想當藝人的心理，前年2月間以介紹偶像劇導演為由，誘騙她南下台南，入住中西區某摩鐵房間等候機會，揚言「妳不先服侍好我，我怎麼帶妳見導演」，女大生拒絕被蔡阻止離房，最後仍乖乖就範，事後哭訴遭性侵，但案發後女大生未求救，還在房內開直播1小時有違常理，且供述多所矛盾，台南地院合議庭判蔡無罪。

蔡表示，他和女方是2019年1月底、2月初在UP直播認識，之前他曾經跟女方說要幫她介紹導演，但當天她來台南並不是為了介紹導演這件事，純粹是來台南玩。他說，案發當天他們先到摩鐵訂房間，再去打麻將，傍晚再回到摩鐵，在摩鐵內他們發生性行為，之後大約晚上9時多他有出去吃東西，女方則說要做直播，所以沒有跟他一起出去。他強調，性行為是在女方同意的狀態下發生的，他之前有跟女方提過想包養她。

女大生表示，2019年2月15日那天他會去台南，是因為蔡找她要去簽約和介紹導演給她，她投資蔡融資貸款，總共投資22萬5千元，蔡則說有認識的導演可以帶她拍戲。當天中午12時左右到了台南，蔡坐計程車來接她，先去摩鐵登記住宿，蔡說導演之後會在摩鐵跟她見面，說要看她的談吐之類的。

她表示，傍晚進到摩鐵之前，他們先去另一個地方打麻將，她都坐在那裡滑手機，她有問被告簽約的事情，蔡說打完麻將再去，她從中午等到下午很累，離開後就去摩鐵，等很久導演都沒有出現，她想要離開，蔡就說「我不好好服侍他，我怎麼帶你去見導演」。她想要走被拉住，強迫她口交，又脫下她下半身衣物，她一再掙扎說「不要」，仍遭性侵。

她說，到浴室內沖洗完畢出來後發現蔡拿走她的手機，她把手機搶回來發現他把兩人對話都刪除了，且說他爸爸是地方角頭，並威脅她不得對外張揚，她會怕沒有報警或打給認識的人求救。然而，她在蔡外出時開直播，她說，因為和直播平台有簽約，每天都要進行至少1小時的直播，沒有直播會被罰錢。

台南地院認為，案發前女方已擔任直播主半年，並非全無工作經驗與社會歷練，且到達台南後即已知悉將與導演約在摩鐵內見面，並已辦理登記入住事宜，對蔡表示約定見面地點在摩鐵內不覺有異？且陪同蔡玩打麻將數小時期間，均無任何反應，反倒自在滑手機？