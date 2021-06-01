憂心汽車旅館隱密成防疫破口 警長帶頭上門請業者配合
新冠肺炎政府宣告三級管制期程延至6月14日，因汽車旅館密閉空間容易成為群聚場所造成防疫破口，台南市善化警分局長歐祖明今天主動前往轄內汽車旅館宣導，提醒業者務必配合政府做好防疫工作。
警方表示，旅宿業及特定行業部分業者可能因生計或客人要求，傳出即使政府禁止仍暗地經營，為防範形成防疫破口，警方規畫稽查休閒娛樂場所停業及針對轄內評估可能暗中營業場所。
善化分局管區員警另針對轄內汽車旅館加強稽查宣導，並告誡業者不得容留從事性交易、轟趴、提供視聽歌唱服務，落實實聯制登記，若發現可能從事違法住宿客人應立即通報。
善化分局長歐祖明表示，汽車旅館、小吃店等公共場所，都應遵守中央流行疫情指揮中心所定的防疫措施，降低自身及遭他人感染的風險，警方將主動稽查與宣導，呼籲民眾在防疫關鍵時刻提高警覺，落實防疫措施，防範疫情擴散。
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