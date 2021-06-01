快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

憂心汽車旅館隱密成防疫破口 警長帶頭上門請業者配合

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

新冠肺炎政府宣告三級管制期程延至6月14日，因汽車旅館密閉空間容易成為群聚場所造成防疫破口，台南市善化警分局長歐祖明今天主動前往轄內汽車旅館宣導，提醒業者務必配合政府做好防疫工作。

汽車旅館隱密易成防疫破口，員警上門請業者配合。記者周宗禎／翻攝
汽車旅館隱密易成防疫破口，員警上門請業者配合。記者周宗禎／翻攝

警方表示，旅宿業及特定行業部分業者可能因生計或客人要求，傳出即使政府禁止仍暗地經營，為防範形成防疫破口，警方規畫稽查休閒娛樂場所停業及針對轄內評估可能暗中營業場所。

善化分局管區員警另針對轄內汽車旅館加強稽查宣導，並告誡業者不得容留從事性交易、轟趴、提供視聽歌唱服務，落實實聯制登記，若發現可能從事違法住宿客人應立即通報。

善化分局長歐祖明表示，汽車旅館、小吃店等公共場所，都應遵守中央流行疫情指揮中心所定的防疫措施，降低自身及遭他人感染的風險，警方將主動稽查與宣導，呼籲民眾在防疫關鍵時刻提高警覺，落實防疫措施，防範疫情擴散。

汽車旅館隱密易成防疫破口，員警上門請業者配合。記者周宗禎／翻攝
汽車旅館隱密易成防疫破口，員警上門請業者配合。記者周宗禎／翻攝

汽車旅館 新冠肺炎 實聯制

延伸閱讀

一群人走得遠！ 台灣房屋推出加盟店月費優惠

雙北防疫物資 指揮中心：今日起配發2倍安全存量

香港「牛郎」網路釣女客釣到女警 汽車旅館被當場查獲

藏身汽車旅館群聚無人知？屏警突襲逮3男1女開毒趴

相關新聞

北一女、台大女如廁都被他拍還想減刑 高院斥人心惶惶

男子張子彥在北一女、台灣大學等「第一學府」女廁裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，卅名女子提告，台北地方法院依妨害秘密等罪判他4...

憂心汽車旅館隱密成防疫破口 警長帶頭上門請業者配合

新冠肺炎政府宣告三級管制期程延至6月14日，因汽車旅館密閉空間容易成為群聚場所造成防疫破口，台南市善化警分局長歐祖明今天...

才被抓又網路攬客 應召女：要養小孩

疫情嚴峻應保持社交距離，但仍有人從事性交易或違法群聚。彰化警方昨查獲2名應召女在網路攬客從事性交易，其中41歲詹女28日...

被抓繼續攬客再落網 應召女辯稱：有小孩要養

疫情嚴峻，色情交易仍抓不完，彰化縣員林市詹姓女子28日才被警方抓到與男客進行性交易遭移送，她卻仍在網路上繼續攬客，再度被...

趁女同學淋浴男大生脫光闖進強扳看胴體 判8月沒緩刑

張姓大學生約女同學騎單車，趁女學生到浴室盥洗之際，竟全裸闖進浴室，一絲不掛的女同學驚聲尖叫並衝出，趁張追出後再折返浴室，...

男作業員手機偷拍4女高中生裙底風光 被判拘役50天

施姓男作業員為滿足他個人偷窺慾望，今年3月30日在新營市一家超商外，涉嫌以手機竊錄4名女高中生裙下身體私密部位，台南地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。