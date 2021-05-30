養生館7人確診 嫖客不怕員林辣妹繼續接客
彰化縣員林市秀妃養生館造成7人新冠肺炎確診，似乎仍未打消尋芳客的興緻，員林警分局28日一天內又查到二起應召女和男客從事性交易，讓警方大嘆「色字頭上一把刀，真的都不會怕捏」。
員林派出所員警28日晚間接獲線報，在員林市某出租套房疑似有人從事性交易，警方埋伏時發現1名穿著火辣的女子，熟練地帶一名男子進入房內，待2人魚水之歡後欲離開時，警方當場人贓俱獲，林男坦承與蘇女以15分鐘300元為代價，從事半套性交易。
同日晚間林厝派出所也在1棟大樓出租套房，循線埋伏查獲施男以40分鐘1500元為代價，與詹女從事半套性交易，兩人經量測額溫均正常，不過員警不敢大意，仍做好防護措施，於戶外偵詢製作筆錄，兩案均依社維法移送法辦。
員林警分局長謝錫釗說，疫情期間警方加強要斷開「人與人的不當連結」，員林分局每日針對汽車旅館、出租套房與養生館加強稽查，警力不定時在周圍實施移動式守望，嚇阻色情產業鏈不當連結，希望民眾加強防疫，不要以身試法。
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